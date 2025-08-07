İş dünyası temsilcileri KOBİ tanımında yapılan değişikliği değerlendirdi

İş insanları, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) mali tanımının güncellenmesinden memnun olduklarını bildirdi.

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında KOBİ tanımı yeniden düzenlenirken, bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ tanımının güncellenmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğuna işaret etti.

Enflasyonist koşullar ve reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ tanımındaki 500 milyon lira net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırının yetersiz kaldığını daha önce ifade ettiklerini belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bu sınır 1 milyar liraya çıkarıldı. Artık daha çok firmamız KOBİ'ler için tanımlanan destek mekanizmalarına erişebilecek. Ankara Sanayi Odası olarak; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ'lerimizi, rekabetçiliklerini geliştirmek amacıyla yönlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

"Bankalarımız KOBİ'lerimizi yalnız bırakmamalı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran yazılı açıklamasında, söz konusu düzenlemenin KOBİ tanımına karşılık gelen işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacağını ifade etti.

Sektörün taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, ticaretin büyüyüp, gelişmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimine teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele sürecinden geçiyoruz, bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finansmana erişim çok önemli, çok kıymetli. Bunun için faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bankalara çağrıda bulunuyorum. Bankalarımız bu dönemde KOBİ'lerimizi yalnız bırakmamalı azami destek sunmalı. Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır."