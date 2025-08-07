KOBİ tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı 1 milyar TL'ye yükseltildi

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı yükseltildi.

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 bin TL'yi aşmayan olarak belirlenen KOBİ tanımındaki rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı.