Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Kimler, hangi şartlarda tazminat hakkı elde eder?
İşçi - işveren ilişkilerinde en önemli tartışma konularından biri kıdem tazminatıdır. Çoğu çalışan, yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alınabileceğini düşünür. Oysa Sosyal Güvenlik Kanunu, kendi isteğiyle işten ayrılan bazı sigortalılara da bu hakkı tanımaktadır.
Hangi şartlarda mümkün?
Çalışanlar, yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurduklarında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirler.
İlk sigortalılık tarihine göre şartlar:
-8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar:
-En az 3600 prim günü varsa, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanırlar.
-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar:
-4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarını tamamladıklarında tazminat hakkı elde ederler.
-Alternatif olarak: 7000 prim günü tamamlayanlar, 25 yılı beklemeden de kıdem tazminatı alabilirler.
-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:
-Kademeli olarak artan prim gün şartını yerine getirmelidirler:
-2008’de başlayanlar: 4600 gün
-2009: 4700 gün
-2010: 4800 gün
-2011: 4900 gün
-2012: 5000 gün
-2013: 5100 gün
-2014: 5200 gün
-2015: 5300 gün
-2016 ve sonrası: 5400 gün
Bu şartları tamamlayanlar, SGK’dan yazı alıp noter aracılığıyla işverene bildirerek işten ayrılabilirler.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
-Kıdem tazminatı, işyerindeki her bir yıl için 1 brüt maaş olarak hesaplanır.
-Ancak bunun bir üst sınırı vardır. 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir.
-Yani maaşı yüksek olan çalışanlar için dahi yıllık tazminat bu tutarı aşamaz.
İşten ayrıldıktan sonra tekrar çalışılabilir mi?
Evet. Kıdem tazminatına esas yazı ile işten ayrılanlar daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya devam edebilir. Hatta aynı şartları tekrar sağladıklarında yeniden kıdem tazminatı hakkı elde edebilirler.
İşveren ödeme yapmazsa ne olur?
İşveren kıdem tazminatını ödemezse:
1. Öncelikle arabulucuya başvurulur.
2.30 gün içinde anlaşma sağlanamazsa dava açılarak yargı yoluna gidilir.
Sonuç olarak: Kıdem tazminatı, yalnızca işverenin işten çıkardığı çalışanlara değil; belirli şartları tamamlayan ve kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlara da tanınan bir haktır. Şartları sağlayan çalışanlar, SGK’dan yazı alarak noter aracılığıyla işverene bildirim yapmalı, ödenmezse arabulucu ve yargı yolunu kullanarak haklarını aramalıdır.