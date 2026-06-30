Çin imalat büyümesi haziran ayında beklentileri aştı

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre imalat endeksi haziran ayında 50.3 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 50.2 değerini alması yönündeydi. İmalat endeksi mayıs ayında 50.0 seviyesinde bulunuyordu. Ülkenin imalat sektörü yapay zeka harcamaları ve güçlü ihracat talebi ile büyüme bölgesinde kalmayı başardı.

Yurt içi talep ve zayıf tüketici harcamaları büyüme üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle küresel alıcılar siparişlerini öne çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran tarafları 14 maddelik barış anlaşması imzaladı. Petrol fiyatları anlaşma sonrasında savaş öncesi seviyelere geriledi. Uzmanlar imalat endeksi verilerindeki ihracat kaynaklı hızlanmanın önümüzdeki aylarda ivme kaybetmesini bekliyor.

Hizmet sektörü beklentilerin üzerinde büyüdü

İmalat dışı endeks haziran ayında 50.2 değerini aldı. Uzmanlar hizmet endeksinin 49.9 seviyesinde kalmasını bekliyordu. Aynı veri mayıs ayında 50.1 düzeyinde gerçekleşti. Yerel hizmet faaliyetleri canlanma işaretleri gösterirken genel talep zayıf kalmaya devam etti. Çin bileşik satın alma yöneticileri endeksi ise mayıs ayındaki 50.5 seviyesinden haziran ayında 50.6 seviyesine çıktı.

Capital Economics analistleri dış talebin Çin imalat endeksi için ana büyüme motoru işlevi gördüğünü belirtti. Kurum analistleri sektörün halen deflasyona doğru kayma eğilimi taşıdığını vurguladı.

Çin ekonomisinde teşvik beklentisi artıyor

ING analistleri haziran ayı verilerinin beklentileri aşmasına rağmen ikinci çeyrek ekonomik büyümesinde yavaşlama bekliyor. Analistler Pekin yönetiminin yeni teşvik paketleri açıklama ihtimalini yüksek buluyor. Verilerin açıklanmasının ardından CSI 300 endeksi yüzde 1.12 oranında değer kazandı. Amerikan doları Çin yuanı paritesi ise yüzde 0.02 oranında değer kaybederek 6.7922 seviyesinden işlem gördü.