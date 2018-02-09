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Çin piyasaya 2 trilyon yuan sürdü

Çin, yeni yıl tatili öncesinde piyasaya 2 trilyon yuan sürdü.

Çin piyasaya 2 trilyon yuan sürdü
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Çin Merkez Bankası (PBOC), gelecek hafta başlayacak yeni yıl tatili öncesi piyasaya 2 trilyon yuanlık (315 milyar dolar) geçici likidite verdi.

Likiditenin yeni yıl tatilinde bankaların nakit talebini karşılaması amaçlanıyor.

PBOC açıklamasında, likidite seviyelerinin istikrarlı tutulacağı vurgulandı.

Banka, 25 Ocak'ta yaklaşık 450 milyar yuanlık likiditeyi serbest bırakan bir hamle olarak da zorunlu karşılık oranlarında indirim yapmıştı.

Son dakika yuan Çin

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