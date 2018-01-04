Çin'de büyüme sürpriz yapabilir

04 Ocak 2018

Çin'de uluslararası ticaretin ve iç tüketimin etkisiyle, tahminlerin aksine büyümede yavaşlama yaşanmayabileceği belirtildi.

Bloomberg News'in haberine göre, birçok ekonomist Çin'de ekonomik büyümenin geçen yıla kıyasla yüzde 6,8'den yüzde 6,5'a düşeceği konusunda hemfikir. Ancak son veriler, üretimdeki güçlü göstergeler ve offshore hisselerin yeni yıla 2009'dan bu yana en yüksek seviyede girmesiyle beraber, Çin'in bu yıl bir sürpriz yapabileceğini ortaya koyuyor.

JPMorgan Chase & Co, dün Çin'in büyüme tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 6,7'ye yükseltti. Çin Uluslararası Sermaye Şirketi ve Şanghay Menkul Değerler Kurumu da, yıllık bazda büyümenin bu yıl da devam etmesini beklediklerini duyurdu.

Morgan Stanley ise, Çin ihracatına yönelik yüksek talebin büyümeye olumlu katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Büyüme tahminlerin aksine 2018'de hızlanabilir"

HSBC Asya Araştırma Birimi sorumlusu Frederic Neumann, "Büyüme tahminlerin aksine 2018'de hızlanabilir. Ülkenin ileri üretim kapasitesine katkı amacıyla daha fazla finansman hayata geçiriliyor. Bu durum büyümeyi destekleyebilir" dedi.

Bloomberg ekonomistlerine göre, Çin'de risk seviyesinin yüksek olmasına rağmen 2018'de büyüme ve reformlarla ilgili ilk göstergeler pozitif.

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