Çinli yetkili: Yavaş büyüme 2020 hedefine engel değil

25 Aralık 2017

Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkililerinden Yang Weimin, yıllık büyüme oranı yüzde 6,3'e gerilese bile, 2020'ye dek ekonomiyi iki kat büyütme hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

Bloomberg News'in haberine göre, Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Yang, ekonomideki mevcut performansa göre 2020 hedefinin çok da uzak olmadığını söyledi.

Çin, 2016-2020 ekonomi planında, beş yıllık süre için yıllık minimum büyüme hedefini yüzde 6,5 olarak belirlemişti. Çin yönetimi, plan doğrultusunda 2010'daki GSMH'yi 2020 yılında iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

Öte yandan, ekonomi politikalarını gözden geçiren Çin Komünist Partisi heyeti, 2018-2020 arasında yıllık büyümenin yüzde 6,3 oranında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Tahminlere göre, bu yıl yüzde 6,8'e ulaşan Çin ekonomisindeki büyümenin, gelecek birkaç yılda yavaşlaması bekleniyor.

Dünya Bankası: Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayacak