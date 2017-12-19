Dünya Bankası: Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayacak

19 Aralık 2017

Dünya Bankası, Çin'in 2017 büyüme tahminini, bireysel tüketim ve dış ticaretin sağladığı destek nedeniyle, ekim ayındaki tahmini olan yüzde 6.7'den yüzde 6.8'e yükselttiğini açıkladı.

Ancak Banka, Çin için 2018 ve 2019 gayri safi yurtiçi hasıla büyüme (GSYH) tahminlerini sırasıyla yüzde 6.4 ve yüzde 6.3 olarak sabit tuttu.

Tahminlerdeki en büyük aşağı yönlü risk, finans dışı sektörde yükselmeye devam eden kaldıraç etkisi ve konut fiyatlarında süren belirsizlik olarak görülüyor.

Dünya Bankası, Çin ekonomisi için yaptığı güncelleme raporunda, "Son dönemdeki yavaşlamaya rağmen krediler GSYH'ye kıyasla daha hızlı büyümeye devam ediyor. Ödenmemiş banka kredileri Kasım 2017'de GSYH'nın yüzde 150'sine ulaştı. Bu oran 20097 sonunda yüzde 103 olmuştu" dedi.

Çin ekonomisi bu yılın ilk dokuz ayında beklenenden hızlı olarak yüzde 6.9 büyüdü ancak Beijing'in finans sektöründeki riskleri azaltma girişimi borçlanma maliyetlerini artırdı ve bu da GSYH büyümesinin gelecek yıl yavaşlayacağı kaygıları doğurdu.

Ne var ki bu yıl yaşanan güçlü büyüme sayesinde politika yapıcılar, kaldıraç oranının azaltılmasına hız verme imkanı buldular.

Dünya Bankası, bunun yakın vadede GSYH'nın yavaşlamasına yol açacağını ancak Çin'in uzun vadeli ekonomik görünümünü güçlendireceğini söyledi.

Banka'nın raporunda Çin ekonomisinin karşısındaki dış riskler arasında, ileri ekonomilerdeki ticaret politikalarının daha kısıtlayıcı olma ihtimali ve jeopolitik gerilimler bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Reuters