Çin'in bütçe harcamaları ilk çeyrekte yüzde 2,6 arttı

Çin Maliye Bakanlığı, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin ocak-mart dönemine ait bütçe hesaplarını açıkladı. Buna göre, toplam bütçe harcamaları ilk çeyrekte yıllık yüzde 2,6 artış kaydederek 7,47 trilyon yuana (1,09 trilyon dolar) ulaştı.

Bu dönemde merkezi hükümetin bütçe harcamaları yüzde 4,9, yerel yönetimlerin bütçe harcamaları ise yüzde 2,3 arttı.

Bütçe harcamaları, 3 ayda yıllık bütçede öngörülen miktarın yüzde 24,9'una ulaşırken son 5 yıldaki en hızlı harcama gerçekleşmesi oldu.

Bütçe gelirleri yüzde 2,4 arttı

İlk çeyrekte toplam bütçe gelirleri de yıllık bazda yüzde 2,4 artarak 6,16 trilyon yuana (910 milyar dolar) ulaştı. Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yıllık yüzde 2,7 artışla 2,5 trilyon yuan (360 milyar dolar), yerel yönetimlerin bütçe gelirleri ise yüzde 2,1 artışla 3,66 trilyon yuan (540 milyar dolar) oldu.

Vergi gelirleri yüzde 2,2 artışla 4,85 trilyon yuana (710 milyar dolar), vergi dışı gelirler ise yüzde 2,9 artışla 1,31 trilyon yuana (190 milyar dolar) çıktı.

Bütçe açığı 190 milyar dolar

Üç aylık dönemde yaklaşık 190 milyar dolar bütçe açığı kaydedildi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2025'te 28,7 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 4,09 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 21,6 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,08 trilyon dolar) olmuştu.