Çin’in ticareti daraldı

Çin'in ihracatı ve ithalatı, küresel ve yerel talebin zayıflaması, COVID nedeniyle yaşanan üretim kesintileri ve emlak sektöründeki düşüş nedeniyle kasım ayında beklenenden çok daha hızlı daraldı. Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ihracat kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 daralarak ekim ayındaki yüzde 0,3'lük kayıptan daha keskin bir düşüş yaşadı ve Şubat 2020'den bu yana en kötü performansı gösterdi.

Veriler, üretim merkezleri Zhengzhou ve Guangzhou da dahil olmak üzere birçok Çin şehrinde yeni COVID kısıtlamalarının olumsuz etkisinin altını çizdi.

Apple tedarikçisi Foxconn, Zhengzhou'daki dünyanın en büyük iPhone fabrikasında kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan üretim sorunları nedeniyle kasım ayında gelirin yıllık bazda yüzde 11,4 düştüğünü açıkladı.

Ticaret fazlası azaldı

Şangay Deniz Ticaret Borsası'na göre, Çin limanlarından Avrupa'ya ve ABD'nin batı kıyısına yönelik navlun oranları endeksi kasım ayında ekim ayına göre sırasıyla yüzde 21,2 ve yüzde 21,0 düşerek zayıf dış talep koşulları nedeniyle gerileyen ihracat eğilimini ortaya koydu.

Bu durum, ekim ayındaki 85.15 milyar dolarlık fazlaya kıyasla 69.84 milyar dolarlık daha düşük ticaret fazlası ile sonuçlandı. Söz konusu rakam Şangay'ın kilit altında olduğu nisan ayından bu yana en düşük seviye oldu.

İç talebe daha fazla güvenmek zorunda

Hükümet, zayıflayan ekonomik büyümeye karşı bankaların rezerv olarak tutması gereken nakit miktarını azaltmak ve emlak sektörünü kurtarmak için finansman sağlamak da dahil olmak üzere son aylarda bir dizi politika tedbiri uygulayarak yanıt vermişti.

Ancak analistler, kısıtlamaların kaldırılacağı duyurulmadığı sürece adımların hızlı sonuçlar verebileceğinden şüphe duyuyor.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, Reuters'a verdiği görüşte Çin'in "engebeli yeniden açılma" süreci hakkında uyarıda bulundu. "2023'te küresel talep zayıflarken, Çin iç talebe daha fazla güvenmek zorunda kalacak" dedi.