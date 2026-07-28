Citadel Securities'ten Fed tahmini: Bu hafta faiz artırımı gelebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli finans kuruluşu Citadel Securities, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini değerlendirdi.

Şirketin makro strateji başkanı Frank Flight tarafından yayımlanan analiz notunda, olası bir faiz artışının Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini pekiştireceği ifade edildi.

Flight, böyle bir kararın aynı zamanda Fed'in para politikasında önceden yönlendirme (forward guidance) döneminden uzaklaştığını ve kararlarını ekonomik verilere göre şekillendirdiğini göstereceğini belirtti.

"Piyasalar şahin dönüşü hafife alıyor"

Analizde, piyasanın Fed'in para politikasındaki şahin değişimin boyutunu yeterince fiyatlamadığı savunuldu.

Flight, "Piyasa, Fed'deki şahin yön değişiminin boyutunu bir kez daha hafife alıyor olabilir." değerlendirmesinde bulunurken, bu hafta atılacak sürpriz bir faiz artışı adımının Fed'in bağımsızlığını da ön plana çıkaracağını ifade etti.

Faiz piyasaları yüzde 40 ihtimal görüyor

Faiz swap piyasalarında yatırımcılar, Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yaklaşık yüzde 40 seviyesinde fiyatlıyor.

Bu oran, son yıllardaki Fed toplantıları öncesinde görülen beklentilere kıyasla oldukça yüksek bir belirsizliğe işaret ederken, piyasalar Eylül ayında faiz artışını ise büyük ölçüde kesinleşmiş bir senaryo olarak görüyor.

"Erken adım daha güçlü etki yaratır"

Flight'a göre Fed'in bu hafta faiz artırması, Eylül ayına kadar beklemesine kıyasla piyasalar üzerinde daha güçlü bir etki oluşturacak.

Analizde, erken bir faiz artırımının enflasyon beklentilerini yeniden şekillendirebileceği, şirketlerin fiyatlama kararlarını ve çalışanların ücret taleplerini etkileyerek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleyebileceği vurgulandı. Böylece ilerleyen dönemde daha sert parasal sıkılaştırma ihtiyacının da azalabileceği ifade edildi.

Enerji fiyatları ve güçlü iş gücü piyasası öne çıkıyor

Son dönemde açıklanan istihdam ve enflasyon verilerindeki yumuşamanın Temmuz ayında faiz artırımı beklentilerini zayıflattığını belirten Flight, buna rağmen enflasyon risklerinin halen yüksek seyrettiğini savundu.

Güçlü iş gücü piyasasının Fed açısından önemli bir unsur olmaya devam ettiğini kaydeden Flight, son haftalarda yükselen enerji fiyatlarının da Fed'i bu hafta faiz artırımı yönünde karar almaya itebilecek faktörler arasında bulunduğunu belirtti.