Citi'den Türkiye ekonomisi için büyüme uyarısı

Citi ekonomistleri, açıklanan ilk çeyrek verilerinin ardından 2025 yılında yüzde 3,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördü.

Citi analisti İlker Domaç, temel ekonomik faaliyetin, açıklanan GSYH rakamlarının gösterdiğinden daha zayıf olduğuna dikkat çekerken düşük verimlilik artışı, çeşitli yapısal ve kurumsal göstergelerdeki bozulmanın da büyüme beklentilerini belirsizleştirdiğini belirtti.

Citi, makro istikrarı sağlamayı ve ülkenin "yapısal reform açıklarını" daraltmayı amaçlayan "çok yönlü bir politika çerçevesi" olmadan Covid sonrası performansı tekrarlamanın zor olacağını kaydetti.

İlk çeyrek büyümesi yüzde 2,5

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2,5 büyüme kaydetti. TÜİK'in Pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde yıllık büyüme performansına bakıldığında en büyük katkının hanehalkı tüketiminden geldiği görüldü. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı birinci çeyreğinde sanayi sektöründe yüzde 0,8'lik daralma dikkat çekti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3 büyüdü.