Citigroup yapay zeka pazarı için beklentilerini yükseltti

Yatırım bankası Citigroup, yapay zeka pazarı için küresel tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, şirketlerin kodlama ve otomasyon araçlarını beklenenden daha hızlı benimsemesini bu kararına gerekçe gösterdi. Özellikle Anthropic gibi girişimlerin sergilediği güçlü gelir büyümesi, piyasadaki iyimserliği artırıyor.

Citigroup tarafından 27 Nisan tarihinde yayımlanan analiz notunda, küresel yapay zeka pazarı büyüklüğünün 2030 yılına kadar 4,2 trilyon doları aşacağı öngörüldü. Bu rakamın yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık kısmının doğrudan kurumsal yapay zeka çözümlerinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Banka daha önceki raporlarında, toplam pazarın 3,5 trilyon dolar seviyesinde kalacağını öngörmüştü.

Yapay zeka pazarı kurumsal taleplerle büyüyor

Banka analistleri, kurumsal yapay zeka kullanımındaki artışın pazarın çehresini değiştirdiğini vurguladı. Claude modelleri ve Claude Code gibi araçlar, şirketlerin yazılım geliştirme süreçlerinde ve görev otomasyonlarında temel unsurlar haline geldi. Anthropic, sunduğu bu çözümlerle kurumsal alanda lider bir konumda bulunuyor.

Şirketin odak noktasını bireysel kullanıcılardan ziyade kurumsal müşterilere kaydırması, yapısal bir avantaj sağladı. Anthropic'in gelirlerinin yaklaşık %80'lik bölümü kurumsal segmentten geliyor. Bu stratejik tercih, şirketin bilişim maliyetlerindeki artışa ve yoğun rekabete rağmen ayakta kalmasına yardımcı oldu.

Teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık yatırım desteği

Yapay zeka pazarı içindeki rekabet kızışırken, teknoloji devleri kapasite artırımı için devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Anthropic, Google ile 40 milyar dolara varan bir kapasite anlaşması imzaladı. Benzer şekilde Amazon ile de 25 milyar dolarlık bir iş birliği süreci yürütülüyor.

Nisan ayı itibarıyla Anthropic'in yıllık gelir hızı 30 milyar dolar seviyesini aştı. Bu rakam, teknoloji dünyasında şimdiye kadar kaydedilen en hızlı büyüme ivmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Daha önceki dönemlerde piyasada model performansları tartışılırken, artık iş akışı entegrasyonu ve güvenilirlik ön plana çıkıyor.

Küresel ekonomide yapay zeka etkisi derinleşiyor

OpenAI ve Google gibi diğer büyük oyuncular da kurumsal pazarda yerlerini sağlamlaştırmak için hamleler yapıyor. Rekabetin boyutu, sadece yapay zeka modellerinin kıyaslanmasından öteye geçerek kurumsal sistemlere tam entegrasyona evrildi. Yazılım dünyasındaki bu değişim, sektördeki harcamaların kalıcı olarak artmasına neden oldu.

Yapay zeka teknolojilerinin kurumsal dünyada yaygınlaşması, 2030 yılına kadar küresel ekonominin temel dinamiklerinden biri olacağını gösteriyor. Tahminlerdeki bu ciddi artış, teknolojinin sadece bir trend değil, verimlilik odaklı kalıcı bir dönüşüm aracı olduğunu kanıtlıyor. Bu süreç, önümüzdeki yıllarda teknoloji harcamalarının merkezinde yer almaya devam edecek.