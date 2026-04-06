Citigroup'tan Türkiye için dikkat çeken analiz! Enflasyon, faiz ve riskler...

ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni öngörülerde bulundu.

Banka ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, özellikle yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekerek yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Cuma günü yayımlanan analiz notunda, "Zaten zorlu olan enflasyon görünümü, Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı makroekonomik ortam nedeniyle daha da karmaşık bir hal aldı" ifadesine yer verildi.

Ekonomistler, küresel gelişmelerin Türkiye'de fiyat istikrarı açısından yeni belirsizlikler yarattığını vurguladı.

Para politikası için zorlayıcı ortam

Raporda, para birimindeki istikrarın tek başına enflasyon beklentilerini yeniden dengelemek için yeterli olmayabileceği belirtildi.

Yüksek enerji maliyetleri, dolarizasyon riski, büyüme beklentilerindeki zayıflama ve artan rekabet baskısının birlikte değerlendirildiğinde para politikası açısından zorlu bir tablo ortaya çıkardığı ifade edildi.

Faizlerde değişiklik beklenmiyor

Citigroup ekonomistleri ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

Bununla birlikte, "rezervler üzerindeki sürekli baskılar ve yerli mevduat sahiplerinin davranışlarında bir değişiklik" yaşanması halinde para otoritesinin ek sıkılaştırma adımlarını gündeme alabileceği belirtildi.