Cleveland Fed Başkanı Hammack’ten bekle-gör mesajı: Faiz indirimlerine ara verilmeli

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan Hammack, Fed’in son üç toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, politika faizinin bir süre daha değiştirilmesine ihtiyaç olmadığını ifade etti. Hammack, mevcut gösterge faiz oranlarının yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunduğunu hatırlatarak, bu seviyelerin en azından bahar dönemine kadar korunması gerektiğini belirtti.

Fed’in son aylarda toplam 75 baz puanlık faiz indirimine gitmesine karşı çıkan Hammack, enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesinden endişe duyduğunu dile getirdi. Faiz indirim kararlarında etkili olan “iş gücü piyasasındaki kırılganlık” senaryosuna mesafeli yaklaştığını vurgulayan Hammack, asıl riskin fiyat istikrarı tarafında bulunduğunu söyledi.

Hammack, temel senaryosunun, enflasyonun hedefe doğru indiğine dair daha net kanıtlar görülene ya da istihdam tarafındaki zayıflamanın somutlaştığına ikna olunana kadar mevcut faiz seviyelerinde kalınması yönünde olduğunu kaydetti.

Perşembe günü kaydedilen ve pazar günü yayımlanan röportajda Hammack, veriye dayalı hareket etmenin önemine dikkat çekerek, piyasalara aceleci davranılmayacağı mesajını verdi. Bu açıklamalar, Fed’in geçtiğimiz aylarda başlattığı gevşeme döngüsünde bir duraklama dönemine girilebileceğine yönelik en net sinyallerden biri olarak değerlendiriliyor.