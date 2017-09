CNR Expo 25 bin ziyaretçi ağırladı

29 Eylül 2017

CNR Expo Yeşilköy'de toplam 80 bin metrekarelik alanda gerçekleşen, gıda, paketleme, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini aynı tarihte, tek çatı altında toplayan "CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri buluşması" 104 ülkeden yaklaşık 25 bin sektör profesyonelini ağırladı.

Dört gün süren fuarda düzenlenen seminerler, şovlar ve yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, yaklaşık 1500 markanın yer aldığı fuara Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle 4 milyar dolar ithalat hacmine sahip alıcı katıldı.

800'ün üzerinde B2B görüşme

Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle 45 ülkeden 4 milyar dolar ithalat hacmine sahip alıcılar fuara katıldı. 500 ithalatçı firma fuara katkı sağladı. Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı ile 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.



Güney Amerika kapılarını Türk gıda sektörüne ilk kez açan, Peru şeker piyasasının önemli firması olan Wayki en Golosinas SAC, Türk şeker üreticileri ile ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi. Hindistan'da, uluslararası markaların distribütörü olan SHS firması da fuara katıldı. Türk ürünlerinin Hindistan distribütörü olmaya aday SHS firması fuarda özellikle şekerli ürün mamulleri ile ilgilenerek, yoğun ikili iş görüşmelerinde yerini aldı. Fuarın onun adına çok başarılı geçtiğini ifade etti.



Orta Doğu'da 16 bin zincir mağazası bulunan Suudi Arabistan'daki Carrefour mağazalarının tedariğini sağlayan Balsharaf Group ve Unilever, Ferrero, Ülker, Doğuş, Beypiliç gibi firmaların ürünlerinin 5 bin noktaya dağıtımını sağlayan Tajero LLC gibi dünyanın en önemli gıda alıcıları CNR Food İstanbul'a alım yapmaya geldi. Sudan'da 25 süpermarket işletmesi bulunan Alamar Center şirketi Cosby şirketi ile Sudan için temsilcilik anlaşması yaptı.

4 günde 3 yarışma

Dört gün süren fuarda düzenlenen seminerler, şovlar ve yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. ETÜDER ve CNR Holding'in Sözen Organizasyon ile düzenlediği EDT yarışmalarında uluslararası şefler her yıl olduğu gibi Mutfağın Yıldızları'nı seçti. Türkiye'de yetişen ve tarımda önemli bir yere sahip olan baharat temasının hâkim olduğu Local Chef, Pastry of İstanbul ve Chefs of the Future yarışmalarında yarışmacılar 3 etapta hazırladıkları sunumları jürilerin beğenilerine sundu.



Türkiye'den şefleri jüri ve moderatör olarak bir araya getiren Local Chef yarışmasının birincisi Four Seasons Bosphorus oldu. Yarışmasının ikincisi ise Fairmont Quasar olurken üçüncülüğün sahibi ise Hyatt Regency oldu.



Local Chef yarışmasının ardından gerçekleşen Pastry of İstanbul'da ise birinciliğin yanı sıra en iyi pralin, en iyi trüf ödüllerinin de sahibi olan, Le Meridien Etiler oldu. Bu yıl 'baharat' temalı Pastry of İstanbul yarışmasının ikincisi Mövenpick Istanbul oldu. Üçüncülük ödülü The Ritz Carlton oldu. En iyi pasta ödülü Hilton Kozyatağı'nın olurken mansiyon ödülünün sahibiyse Marriot Şişli oldu.



Türkiye'nin üniversiteli şef adaylarının yarışması Chefs of Future'da ise en iyi başlangıç ödülünün sahibi olan Özyeğin Üniversitesi, birinciliğin de sahibi oldu. İkincilik ve en iyi tatlı ödülünü Gelişim Üniversitesi'nin aldığı yarışmada üçüncülük ise Bülent Ecevit Üniversitesi'nin oldu. Mansiyon ve en iyi ana yemek ödülünün sahibi olan Akdeniz Üniversitesi'nin oldu.



CNR Food İstanbul ve Ambalaj Fuarı gelecek yıl 05-08 Eylül 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek.