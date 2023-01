Co Print, fonbulucu'da 10 milyon TL hedefiyle yatırım turuna çıktı

ABD merkezli Kickstarter'in seçili projelere verdiği ''Project We Love'' rozetini alan ilk Türk girişimi Co Print, kitle fonlama platformu fonbulucu’da ikinci kez yatırım turuna çıktı. Geçen yıl gerçekleşen ilk yatırım turunda 1.587 yatırımcıdan 3 milyon TL yatırım alarak o dönemin kitle fonlaması rekorunu kıran girişim, bu kez şirket paylarının %11’inin arzıyla 10 milyon TL fon hedefliyor. 2 Şubat 2023’e kadar devem edecek tur Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve birçok melek yatırımcıdan yaklaşık 1.5 milyon TL yatırımla başlayacak. Ayrıca Baykar firması Co Print’e teknik ve üretim danışmanlığı sağlayacak.

Yeni sermayesini 16 milyon TL’ye çıkaracak

Girişim şirketi bu turda sermaye yedeklerinde bulunan 1 milyon TL’yi sermayesine ilave ederek ilk tura katılan 1.587 yatırımcıya %33 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Bu sayede mevcut yatırımcılar sermaye artırım nedeniyle oluşan seyrelmeden etkilenmeyecek. Co Print, ikinci yatırım turunda alabileceği en fazla yatırım tutarı olan 12 milyon TL fonu toplaması halinde yeni sermayesini 16 milyon TL’ye çıkarmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Co Print’in değerlemesi 91 milyon TL’ye ulaşacak.

Öte yandan bu yatırım turunda şirkete ilk kez yatırım yapan yatırımcılara, kampanyaya ilk 10 günü içinde katılmaları halinde ve ilk yatırımcıların ilk 3 gün içerisinde yatırım yapmaları durumunda bedelsiz paylar dağıtacak. Girişim şirketi alınacak ilk global yatırımda satılan payın %50'sine denk gelecek şekilde, birinci ve ikinci yatırım turuna katılan tüm yatırımcılara öncelikli exit imkanı sunacak.

Yeni ürününü 400 bin dolarlık global kampanyayla pazara sunacak

Co Print, geçtiğimiz yıl tamamlanan Kickstarter kampanyasında 30 günde 64 farklı ülkeye 400 adet ve 200 bin dolar değerinde ön satış gerçekleştirmişti. Devamında gerçekleştirdiği yüksek çoğunluğu ihracat olan satışlarının sonunda bir yıl dolmadan, üç farklı ürünle dünyanın dört bir yanında 600’den fazla müşteriye ulaştı. fonbulucu’da 2021 Aralık’ta çıktığı yatırım turunun ardından üretim ve iş geliştirme alanlarında ekibini güçlendiren Co Print, geliştirdiği ürünü ile başta Tom's Hardware’in verdiği İnovasyon Ödülü olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödül aldı. Şirket bu turun ardından 3D yazıcı sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirerek AR-GE çalışmalarını hızlandırdığı yeni ürünlerini piyasaya sunacak.

Yatırım turu sonrası hedefleri hakkında konuşan Co Print Kurucu Ortağı Fatih Kazım Duymaz, “fonbulucu platformunda çıktığımız bu ikinci yatırım turunda başarılı olmamız halinde 2023’ün ikinci çeyreğinde Co Print Lite ürünümüzü Kickstarter platformu üzerinden minimum 400 bin dolarlık bir kampanyayla global pazara sunacağız. Ardından Co Print ürünümüz için halihazırda geliştirmekte olduğumuz global bayilik ve distribütörlük ağımız üzerinden pazarda hızla büyüme sağlayacağız. 2023’ün üçüncü çeyreğine ulaştığımızda ise en başından beri hedefimiz olan Co Print 3D yazıcı projemizi desteklerinden gurur duyduğumuz Baykar firmasının danışmanlığıyla 2023 yılında bitirerek yıl sonunda seri üretimini ve lansmanını planlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparak 3D yazıcı sektöründe Türkiye’yi ve Co Print’i en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.