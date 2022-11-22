Çobantur Boltas, kimya sektörünün yanında olmaya devam ediyor

Toplam taşıma hacminin yüzde 25’ini, toplam depolama kapasitesinin ise yüzde %75’ini kimyasal ürünlerin oluşturduğu Çobantur Boltas, farklı platformlarda da kimya sektörünün yanında olmaya devam ediyor. 24-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 9. Turkchem Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı’nın Diamond Sponsoru olan şirket, kimya sektörüne uluslararası standartlarda sunduğu taşımacılık ve depolama hizmetlerini katılımcılar ile paylaşacak.

Çobantur Boltas Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Müge Karahan, fuarda hem stantlarının olacağını hem de fuarın ikinci günü “Mükemmel Lojistiğin Formülü” isimli bir oturum gerçekleştireceklerini belirtti.

45 yıldır kimya sektörünün dev oyuncularına hizmet verdiklerini, onları ileriye taşıdıklarını, Türkiye’de ve Avrupa’da depolama çözümleri sunduklarını anlatan Karahan, “Biz sadece lojistik çözümler sunmuyoruz. Bu alandaki uzun yıllara dayanan tecrübelerimizi de paylaşıyoruz.” dedi.

Karahan, kimya sektöründe yük taşımanın ya da depolamanın standart yüklere nazaran daha çok bilgi ve deneyim gerektirdiğini söyleyerek, “Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin arkasında da bu tecrübe yer alıyor” diye konuştu.

Müşteri odaklı ve yüke özel lojistik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Karahan, “Kimya sektörüne hizmet verirken güvenlik çok önemli. Güvenlikte göz ardı edilecek her hangi bir husus, istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilir. Önemli olan güvenilir çözüm ortağı olmak. Biz müşterilerimizle güvene dayalı ve şeffaf bir iletişim süreci yürütüyoruz” bilgilerini paylaştı.

“Güçlü altyapımız ile uluslararası standartlarda hizmet sunuyoruz”

Karahan, kimya ürünlerinin taşınmasını ve depolanmasını, uluslararası standartlarda ve profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. “İki Kat Daha İyi” yaklaşımlarını tüm süreçlere yansıttıklarını dile getiren Karahan, “Kimyevi ürünlerle ilgili bilgi birikimine sahip ekibimiz sayesinde sektörün tüm ihtiyaçlarını analiz ederek aksiyon alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, filolarındaki son teknoloji ile donatılmış ve tamamına yakını ADR’li yaklaşık 300 araç ve 1.200 ekipman sayesinde kimya sektörüne ilişkin lojistik operasyonlarında esneklik ve hız avantajıyla öne çıktıklarını belirtti.

Karahan, “Bu alandaki deneyimimizle her zaman ilk tercih edilen şirketlerden biri olduk. Tehlikeli ve kimyevi maddelerin taşınması ve depolanması süreçlerinde kalite, güvenlik ve performansımızı düzenli olarak ölçümlüyoruz” dedi.

Sınıfının en iyisi lojistik çözümleri ile müşterilerini daha rekabetçi ve avantajlı ticaret yapma konusunda desteklediklerini aktaran Karahan, bu yaklaşımları paralelinde tüm sektörlerde ihracat ve ithalatçıyı desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.