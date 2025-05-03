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Coca-Cola, Fanta, Cappy ve diğer içeceklere zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea gibi bazı marka içeceklere zam geçişi yapıldığını duyurdu.

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Coca-Cola, Fanta, Cappy ve diğer içeceklere zam geldi!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini açıkladı.

Zamlı ürünlerin listesi

Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini duyurdu. İşte Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı içecek listesi:

Kaynak: HABER MERKEZİ