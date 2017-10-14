Coğrafi verilerin tek elden servisi için altyapı tamam

14 Ekim 2017

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ihtiyaç duydukları coğrafi verilerin tek bir merkezden servis edilerek paylaşılması için gerekli altyapılar hazırlanmıştır." dedi.

Ceylan, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017" konferansında, konferansta paylaşılacak çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi.

2011 yılında kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın coğrafi verinin yoğun şekilde üretildiği, kullanıldığı ve paylaşıldığı bakanlıkların başında geldiğini ifade eden Ceylan, bu konularda faaliyet göstermek üzere 644 Sayılı KHK ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu belirtti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm coğrafi verilerin üretiminin sağlanmasından, bu verilerin yararlanıcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ihtiyaçları çerçevesinde sürekli olarak güncellenmesinden, coğrafi verilerin belirlenen standartlarda üretilmesinden ve ihtiyaç duyan tüm paydaşlarla kolay, hızlı ve ücretsiz veya minimum maliyetle paylaşımından başta Bakanlık olmak üzere hep birlikte sorumlu olduklarını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Bilgiye zamanında erişimle kamu maliyetlerini düşürülmesi, zaman tasarrufu, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, yeni girişimlerin oluşması, şeffaf kamu yönetim anlayışına katkı sağlanması ve daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Kurumsal olarak oluşturulan ve stratejik değer olarak görülen güncel ve güvenilir coğrafi veriler, gerçeğe dayalı alınmasını sağlar. Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, güçlü coğrafi veri altyapısıyla doğru ve güncel ulusal bilgi kaynaklarını, erişebilir ve paylaşılabilir yaparak verimli kullanılması için çalışmalar yapmaktadır."

Ceylan, tüm il, ilçe ve büyük beldelerin kentsel gelişme alanlarını kapsayan "Gerçek Ortofoto Projesi"nin tamamlandığını aktararak, dünyadaki sayılı projelerden biri olan bu projenin üretilen 10 santimetre çözünürlüğündeki ortofotolar ve 3 boyutlu hassas sayısal yüzey modelleri gibi birçok coğrafi verinin, tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve talep eden üniversiteler ile bedelsiz olarak paylaşılacağını belirtti.

Ayrıca çok sayıda belediyenin, halihazır haritalarını bu verilerden faydalanarak hızlı bir şekilde ürettiğini ve yüzde 70'in üzerinde maliyet tasarruf sağlandığını vurgulayan Ceylan, "Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz, kanunlardan aldığı yetki ve kurumlarımız arasında yürüttüğü koordinasyon faaliyetleri ile coğrafi verinin odak noktası olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ihtiyaç duydukları coğrafi verilerin tek bir merkezden servis edilerek paylaşılması için gerekli altyapılar hazırlanmıştır. Kurumların çalışma kültürlerini değiştirmeleri ve bu altyapıların aktif olarak kullanılması ile sektörel analizler kolaylaşacaktır." diye konuştu.

Ceylan, yatırımların en doğru yere, en uygun maliyetle yapılmasının önünün açılacağını sözlerine ekledi.

Konferansa, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Malezya Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Alias Abdul Rahman, Safranbolu Fethi Toker GSTF Dekanı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş, ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA