Covid-19 test kiti üreten Türk firma iflas etti

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İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türklab-Farlab, yerli Covid-19 test kiti üretimiyle tanınmıştı. TÜBİTAK destekli projeyle yurt dışına da test kiti ihraç eden şirketlerin konkordato sürecinde mahkemeden beklenen karar çıktı. Kararla birlikte üç şirket hakkındaki koruma tedbirleri de kaldırıldı.

Mahkemeden Farlab için iflas kararı

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato dosyası kapsamında Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142067 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin iflas tasfiye işlemlerinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

Türklab ve S.K. Teknoloji'nin konkordato talepleri reddedildi

Mahkeme, aynı dosyada bulunan Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato taleplerini de kabul etmedi.

Karar doğrultusunda üç şirket hakkında verilen kesin mühlet ve mahkeme tarafından uygulanan tedbirler kaldırıldı. Konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi.

TÜBİTAK destekli yerli Covid-19 test kiti üretmişti

Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip Türklab-Farlab, yerli antikor kullanarak geliştirdiği Covid-19 antijen test kitiyle gündeme gelmişti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen test kitleri yurt dışına da ihraç edilmişti.

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, Türkiye'nin tıbbi malzeme sektöründe uzun yıllardır üretim yapıyordu.

İflas ve konkordato kararına itiraz süresi 2 hafta

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yayımladığı ilanda, konkordato hakkında verilen karara karşı istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi kapsamında, borçlu veya konkordato talep eden alacaklılar kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek.

İtiraz eden diğer alacaklılar için ise 2 haftalık başvuru süresi kararın ilan edildiği tarihten itibaren başlayacak.