Credit Suisse’in satın alım takvimi netleşiyor

Ernotti, satın alıma dair gelişmeyi Zürih'teki Finanz '23 konferansında açıkladı.

UBS, Mart'ta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında İsviçreli Credit Suisse bankasını 3 milyar İsviçre frankı (3.37 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti.

İsviçre'de toplumsal ve siyasi baskılar sürerken, UBS'in Credit Suisse'in İsviçre'deki birimini ayrı bir şirket olarak yeniden yapılandırmayı planladığı konuşuluyordu.