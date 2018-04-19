Çukurova'nın erkenci kirazı Uzakdoğu'ya gidecek

19 Nisan 2018

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde Adana'nın düşük rakımlı, ovalık, sulanabilen ve bol güneş alan arazilerinde yetiştirilen kiraz, Uzakdoğu pazarına satılacak.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Küden, normalde serin ve yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilen kirazın, Çukurova gibi sıcak bir yörede meyve vermesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yurt dışından getirilen türlerin, Çukurova'nın üç farklı bölgesinde dikimini yaparak hedeflenen kalitede kiraza ulaştıklarını ve ovalık arazide başarıya ulaştıklarını anlatan Küden, yeni türün çok kazançlı olduğunu ifade etti.

Küden, bazı çiftçilerle yürüttükleri iş birliğinin verimli sonuç alınmasındaki katkısına değinerek, "Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların çoğu yaylalara, geççi kiraza yönelikti. Geççi kiraz için yüksek rakıma çıkmak gerekiyor. Bin 500 metre ve üzerindeki bölgelerde de alanlar küçülüyor ve sulama imkanları kısıtlı oluyor. Bu nedenle kiraz üretimini ovaya yaymak daha yararlı oluyor." diye konuştu.

"Kiraz yetiştirme potansiyelini ovaya yaymamız lazım"

Kiraz ihracatında, dünya pazarında söz sahibi ülkelerin Uzakdoğu'ya erkenci kirazları ihraç ettiğini vurgulayan Küden, Türkiye'nin de bu tür pazarlara girebilmesi gerektiğini ifade etti.

Küden, özellikle Çin'in erkenci kiraz talebi bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzakdoğu pazarına girebilmemiz için kiraz yetiştirme potansiyelini ovaya yaymamız lazım. Çin Tarım Bakanlığı yetkilileriyle bizim yetkililerimiz anlaşma yaptılar. 2016'da yapılan anlaşmanın ardından 2017'de fazla kiraz yollayamadık. Yollayamamamızın nedeni de onların istediği gibi mayıs ayında ihraç edemememiz. Bizim burada yaptığımız çalışmalarla nisan sonu mayıs başında kiraz yetiştirmenin mümkün olduğunu ortaya koyduk. Bu arada kiraz yetiştiriciliğinin sıcak bölgelerdeki en büyük sorunu, soğuklama ve soğuk süresiydi. Bu yıl en ılık kışlardan bir tanesiydi, buna rağmen çeşitlerimizden gayet iyi sonuç aldık. 25-30 çeşit kiraz deniyoruz, bunların içerisinde iyi olanları ortaya çıkarıp yaygınlaştırma çalışması yapacağız."

Kaynak: AA