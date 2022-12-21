Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ihtimalle yarın asgari ücreti açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesi) Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım.

Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.

6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.

Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak.

Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız.