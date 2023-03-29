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Erdoğan asgari ücrete zam için tarih verdi

Son dakika gelişmesi… Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, ara zam için tarih verdi.

Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası asgari ücrete de zam geleceği beklentisi oluşmuştu. Bu soru AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan gazetecilerin sorusuna tarih vererek yanıt verdi. Erdoğan, “Temmuz’da asgari ücrete zam var” dedi.

Elektrik fiyatlarında indirime gidiliyor

Erdoğan, grup toplantısında ise elektrikte tüm abone gruplarına yüzde 15, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 20 indirim yapılacağını söyledi.

İndirimler Nisan ayından itibaren geçerli olacak.

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