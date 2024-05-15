Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harcanan her kuruşun hesabını soran bakış açısını egemen kılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80'inci Genel Kurulu'ndaki sözlerine yer verdi.

Erdoğan, kendilerinin 'tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına daima ihtimam göstermiş bir hükûmet' olduklarını belirterek "Mali disiplinden taviz vermeyerek, ortalama bütçe açığının millî gelire oranını %2,4 seviyesinde tutarak bu hassasiyetimizi ispat ettik" ifadesini kullandı.

Bunu üst seviyeye taşıdıklarını, talima tüzerine tasarruf kültürünü ve verimliliği artırmak için ekonomi yönetinin kapsamlı bir çalışma yaptığını aktaran Erdoğan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: "Birincisi, bu paket kamuda verimliliği arttırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İkincisi, bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz. Üçüncü ve son olarak tedbirler bütün kamuyu kapsıyor. Yani merkezî idareler, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar bu paketin kapsamındadır. Bu çerçevede tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz.

Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz. Paketin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Burada bir noktayı özellikle vurgulamak durumundayım.

31 Mart’tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşerî vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz. Gerek kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekse nepotizmin engellenmesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz."