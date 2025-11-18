Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli mesajlar verdi. Tek haneli enflasyon hedefine sabırla ulaşılacaklarının altını çizen Erdoğan, "Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığını da mutlaka çözeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.
Konuşmasınaiş kazalarında hayatlarını kaybeden işçileri anarak başlayan Erdoğan, "Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. Sendikalarımızın varlığı işçiyle, emekçiyle kaimdir. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran yaklaşımın zarar verdiğini görüyoruz. Alın teri, emek hiçbir gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır" dedi.
"İşçilikten gelen bir Cumhurbaşkanı olarak hükümetlerimiz döneminde sizlerle dayanışma içinde hareket ettik" diyen Erdoğan, 29 aydır işsizlik oranının tek haneli rakamlarda seyrettiğine dikkat çekti.
"Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz"
Tek haneli enfasyon hedefine sabırla ulaşacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz" diye konuştu.