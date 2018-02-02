'Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan yatırımcılarla buluşacak'

02 Şubat 2018

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta İtalya'ya yapacağı ziyarete ilişkin, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla bir araya gelmeye ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.

Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getireceklerini aktaran Ermut, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren bin 400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, söz konusu toplantı çerçevesinde İtalyan devlerinin üst düzey temsilcilerine, Türk ekonomisinin mevcut durumu, konusunda bir güncelleme yapılması ve fikir alışverişinde bulunulmasının hedeflendiğini vurguladı.

İtalyan firmaların üst düzey temsilcileri katılacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, otomotiv, makine, savunma sanayi, gıda ve ilaç başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren İtalyan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda; Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni reformlar ele alınacak.

Toplantıya Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketlerinin yanı sıra Türkiye'de yatırım fırsatı arayışında olan İtalyan şirketleri de katılacak.

Kaynak: AA