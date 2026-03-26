Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Savaşın etkilerinden vatandaşımızı koruyacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan savaşın bölgedeki yıkıcı etkilerinin bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

"Bölge kan ve barut kokusuna boğuldu"

Erdoğan, çatışmaların siviller üzerindeki ağır sonuçlarına vurgu yaparak, “Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli günlerini yaşıyor” ifadelerini kullandı. Bölgenin “kan ve barut kokusuna boğulduğunu” belirten Erdoğan, İsrail'e tepki gösterdi.

"Önceliğimiz vatandaşımızı korumaktır"

Küresel şoklar sebeplerden dolayı ufak gerilemelerin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Önceliğimiz savaşın olumsuz ekonomik etkileri karşısında halkımızı korumaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi dini argümanlar arkasına sığınarak coğrafyamızı felakete sürüklüyor. Şundan herkes emin olsun, biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız. Türkiye ve Türk milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları, kötü günde yalnız bırakmayız. Netanyahu hükümeti sadece komşumuz İran'ı hedef almıyor, Lübnan'ı işgal planlarını da adım adım hayata geçiriyor. Şunu açık açık söylemek isterim nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. 27 gündür hiçbir ilke, değer, norm gözetmeyen saldırganların nazarında Şii veya Sünni olmamızın, Türk, Kürt, Arap ya da Farsi olmamızın bir farkı var mı?

"Coğrafyamızda akan kanlar bizimdir"

Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir. Buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tahran'da dökülen gözyaşlarının, Erbil'de, Bağdat'ta, Beyrut'ta, Riyad'da dökülenlerden ne farkı var? İster İran'da ister Körfez'de olsun atılan her füzeyle vurulan biz değil miyiz? Mezheplerimiz farklı olsa da coğrafyamızın dört bir yanından akan kanlar bizim değil mi? Kardeşler arasında ayrım yapmayız.

Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte ortaya çıkan ağır faturanın bedelini önce Müslümanlar sonra da tüm insanlık ödemektedir. Bomba ve füzelerin ölüm saçan uğultusu kesildikten sonra bu coğrafyada yine birlikte yaşayacağız. Bu gerçeği kimsenin unutmaması gerektiğine inanıyorum.

"Önceliğimiz savaşın olumsuz ekonomik etkilerinden halkımızı korumaktır"

Burada şunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önceliğimiz savaşın olumsuz ekonomik etkilerinden halkımızı korumaktır. Belirsizliğin ve tedirginliğin küresel düzeyde tırmandığı mevcut şartlarda piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasını doğal karşılıyoruz. Dönemsel sıkıntılarımız olabilir. Geçici olarak bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar Allah’ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. Hedeflerimize bağlıyız. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız.

"Türkiye ekonomisi dayanıklılığa sahiptir"

Türkiye ekonomisi hamdolsun bu güce, bu kapasiteye ve dayanıklılığa fazlasıyla sahiptir. İşte sizler de görüyorsunuz. 23 yıl boyunca karşılaştığı onca engele, bölgesinde yıllardır eksik olmayan krizlere ve çatışmalara; içeride FETÖ’den belediyeleri haraca ve rüşvete bağlayan suç örgütlerine kadar nice kifayetsiz muhteristen yediği darbelere rağmen yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Kimse bu Türkiye’ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik olacak, barış olacak, adalet olacak, barışı savunanlar olacak. Kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı gibi zor zamanda yine tarihin doğru tarafında; akıl, izan ve vicdanın safında yer alanlar olacak.