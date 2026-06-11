Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bugün en önemli meselemiz enflasyon

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 98. İl Danışma Meclisi Toplantısı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ile başladı. Ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve milletvekilleri adına da Mehmet Muş açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Bugün en önemli meselemiz enflasyon"

Kendi iktidarlarında Türkiye ekonomisinin 16 yıldır büyüdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sorun yok mu? Elbette var. Olmaz olur mu? Neler yaşadık bölgemizde çatışmalar, savaşlar, pandemiler, küresel finansal krizler birçok şey yaşadık. Bugün de en önemli meselemiz enflasyon. Bir taraftan büyümemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Daha da büyüyelim diye uğraş veriyoruz. İstihdamımızı korumaya çalışıyoruz. Bir taraftan da enflasyonu düşürmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu ikisini aynı anda yapmak kolay değil. Yani hem büyümeyi devam ettirmek belli bir düzeyde hem de enflasyonu düşürmek kolay bir iş değil. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Programımızda ciddi anlamda mesafeler aldık ama maalesef işte bu korumacılık savaşları şu anda bölgemizdeki savaşlar bir miktar bizi yavaşlattı. Programımıza olumsuz tesirleri oldu. Ama bunları da sınırlıyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. İstikametimizde devam edeceğiz. Ben hep şunun altını çizerim. Kontrolünüz dışında olmayan şeyler her zaman olabilir. Asıl olan sizin programınızdır. Programınız doğru bir programsa kontrolünüzün dışında olan şeyler olumlu veya olumsuz etki eder size ama asıl olan sizin istikametinizdir. Bunu doğru bir şekilde tayin etmişseniz er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biraz erken ulaşırsınız, biraz geç ulaşırsınız ama istikametiniz doğruysa er veya geç ulaşırsınız. Biz de kararlı bir şekilde bu programımızı hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

