Gümüşte fiyatları altüst edecek yeni alarm: Uzman isim 3 yıl verdi

Gümüş yatırımcıları geçtiğimiz ay sert düşüşlerle sarsıldı. En büyük fiziksel gümüş destekli ETF iShares Silver Trust (SLV) da, son haftalardaki kazançları silen sert düşüşün ardından 9 Haziran'da 59,01 dolardan kapanırken, yılbaşından bu yana yüzde 8,4 gerileme kaydetti.

SLV, son bir ayda yaklaşık yüzde 19, son bir haftada ise yüzde 13 değer kaybetse de son bir yılda yüzde 76,7, son beş yılda ise yüzde 127'nin üzerinde değer kazandı. Bu nedenle son düşüş, birçok analiste göre güçlü yükselişin ardından gelen bir düzeltme niteliği taşıyor.

Üç yıl içinde gümüş stokları tükenebilir mi?

Gümüş piyasasına ilişkin dikkat çekici bir uyarılarda bulunan Borneite Capital kurucusu Dan Dreyfus'a göre dünya genelinde yıllık gümüş tüketimi yaklaşık 1,2 milyar ons seviyesinde bulunurken, üretim yalnızca 1 milyar ons civarında kalıyor. Bu da yıllık 200 milyon onsluk bir arz açığına işaret ediyor.

Erişilebilir gümüş stoklarının 600 milyon ons seviyesine gerilediğini belirten Dreyfus, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda bu rezervlerin yaklaşık üç yıl içinde tükenebileceğini iddia ediyor.

Güneş enerjisi talebi gümüşü destekliyor

Öte yandan Dreyfus, özellikle yapay zeka destekli veri merkezleri ve güneş enerjisi altyapısının büyümesiyle ihtiyaç duyulan gümüş miktarının daha da artacağı görüşünde.

Bu noktada halka arza hazırlanan SpaceX'in güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka hesaplama uyduları geliştirme planı da dikkat çekiyor. İlk uyduların yaklaşık 100 kilovatlık işlem gücü sağlayacağı, zaman içinde ise çok daha büyük bir uydu ağı kurulabileceği belirtiliyor. Bunun da daha fazla güneş paneli ve daha yüksek gümüş talebi anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Dreyfus'a göre gümüşte yaşanan sıkıntı, enerji dönüşümünün karşı karşıya olduğu daha büyük hammadde krizinin bir parçası. Nükleer enerji alanında da benzer kısıtlamalar bulunduğunu belirten Dreyfus, ABD'nin ucuz doğal gaz ve güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen en büyük sorunun kritik minerallerin temini olduğuna dikkat çekiyor.

Gümüşte oynaklık devam edecek

Öte yandan gümüşte son bir ayda yaşanan yüzde 19'luk düşüş, piyasadaki sert fiyat hareketlerinin devam edebileceğini gösteriyor. Yine de enerji dönüşümü, yapay zeka ve kritik minerallere yönelik artan ihtiyaç dikkate alındığında, gümüşün önümüzdeki on yıl boyunca yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etmesi bekleniyor.