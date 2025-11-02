Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz

Yılmaz, CNN TÜRK’te katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, bir yandan sosyal dengeleri gözetirken diğer yandan ekonomik büyümeyi sürdürdüklerini belirterek, dış politikada da aktif bir dönemin yönetildiğini ifade etti.

Yarın rakamlar net bir şekilde açıklanacak

Enflasyonu kademeli şekilde düşürdüklerini söyleyen Yılmaz, “2024’te yüzde 44’e geriledi, bu yıl yüzde 30 civarında bekliyoruz. Yarın rakamlar net bir şekilde açıklanacak. 2026 hedefimiz yüzde 20’nin altı, 2027’de ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmak.” dedi.

Üç ayaklı bir program yürütüyoruz

Yılmaz, temel mallarda fiyat artışlarının kontrol altına alındığını, ancak hizmet sektörünün —özellikle kira, eğitim gibi kalemlerin— geriden geldiğini belirtti. Bu çerçevede “para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümler” olmak üzere üç ayaklı bir program yürüttüklerini ifade etti.

Mali disiplini koruyoruz

Deprem harcamalarına da değinen Yılmaz, “Deprem nedeniyle 90 milyar dolar harcama yaptığımız halde mali disiplini koruyoruz. Bu rakamlar en güçlü ekonomiyi dahi sarsacak düzeyde. Ancak biz konutları, yolları, okulları, altyapıyı ve hastaneleri yeniden inşa ediyoruz. 2025 bütçesinde sapma söz konusu değil.” diye konuştu.

Enflasyonda kararlıyız

Yılmaz, arz yönlü politikaların da önemine işaret ederek, özellikle gıda ve konut kalemlerinde yapısal dönüşümler gerçekleştirdiklerini kaydetti. “Enflasyonda kararlıyız. Bu bir süreç. Eylül ayında beklentinin üzerinde geldi ama bu geçici bir durum.” ifadesini kullandı.

Biz kalkınma perspektifiyle hareket ediyoruz

İstihdamın da korunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Enflasyonu tam olarak düşüremediğiniz süreçte algı farklı oluyor. Bu nedenle temel hedefimiz enflasyonu düşürmek. Biz kalkınma perspektifiyle hareket ediyoruz. Eğitim, sağlık, şehirleşme... hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz. Reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.