Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde

Elazığ Dernekler Birliği Federasyonu (ELBİRFED) tarafından Ankara'da bir otelde "Çaydaçıra Işığında Birlik Gecesi" programı düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şehirler insan kültürünün mayalandığı yerler olarak zamanla insanların dünyayı algılayışına, hayatı anlamlandırma biçimine ve değerlerle kurduğu ilişkiye yön verir. Bu yönüyle hemşehrilik, aynı şehirde doğmuş olmanın ötesinde, ortak bir kültürün, ortak hatıraların ve ortak değerlerin etrafında şekillenen güçlü bir aidiyet duygusunu ifade etmektedir. Elazığ da sahip olduğu köklü tarihi birikim, güçlü kültürel miras ve zengin insan kaynağıyla bu aidiyet duygusunun en güçlü şekilde yaşatıldığı illerimizin başında gelmektedir" diye konuştu.

"Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde"

Terörün Türkiye'ye verdiği ekonomik zarardan bahseden Yılmaz, "Yaptığımız hesaplamalara göre doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri ortaya koyduğumuz zaman, terörün bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde görünüyor. Bu 2 trilyon dolar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine sevk edilebilseydi bugün bambaşka bir noktada olmuş olacaktık. Dolayısıyla bu kaynaklarımızın biz kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye, ülkemizin ilerlemesine hizmet etmesini istiyoruz. Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak, gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime, başarıya yöneltecektir" dedi.