Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı! 'Düşüş 13 aydır kesintisiz sürüyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Enflasyonun ana eğiliminde düşüşün sürdüğüne dikkat çeken Yılmaz, beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı haziran ayından bu yana enflasyondaki düşüşün 13 aydır kesintisiz bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre 40 puanın üzerinde düşüş

Yılmaz, TÜİK verilerine göre haziran ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,37 olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise yüzde 35,05’e gerileyen enflasyon, geçen yılın aynı dönemine göre 40 puanın üzerinde düşüş göstermiş olduğunu belirtti.

Küresel gelişmelerin etkisini de göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Yılmaz, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerini yakından takip ediyor ve olası tüm senaryolar üzerinden analizlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Dezenflasyon hedeflerine ulaşmada uygulanan ekonomi politikalarının rolüne değinen Yılmaz, para politikasının yanı sıra yapısal reformlar ve arz yönlü stratejilerin de devrede olduğunu belirtti. Yılmaz, "Para politikasının yanı sıra, yapısal reformlarla desteklediğimiz arz yönlü politikalar, finansal politikalar ve maliye politikasını da kapsayan çok boyutlu politika setimiz ile dezenflasyon sürecini hızlandırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, "Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara, önümüzdeki dönemde de tek haneli enflasyona ulaşarak vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.