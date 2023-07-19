Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Körfez turunun ilk gününde Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeydi. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti. Sonra iki ülke arasında arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı.

Beş anlaşma imzalandı

“Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,” Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından; “İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tarafından; “Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı,” Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından; “Enerji Alanında Mutabakat Zaptı,” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Su ud tarafından; “Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi” de Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından imzalandı.

Bayraktar Twitter'dan paylaştı

Son anlaşma dahilinde Suudi Arabistan’ın Türkiye’den Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA satın alacak. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu.

Bayraktar Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun.” Bayraktar daha sonra şu açıklamayı yaptı: “Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk.

Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz.” “Bu anlaşma kapsamında iş birliği de giriyor. Burada teknoloji transferi ve local üretim gibi yapmış olduğumuz ihracatla gerçekleşecek. İki ülke adına savunma alanındaki bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

AKINCI, hava ve deniz kuvvetlerinde görev yapacak

Anlaşmayla Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girerek, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapacak.

Ayrıca anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens’e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Togg hediye etti. Bin Selman, beyaz renkli Togg’u Erdoğan’la birlikte inceledi, ardından da Erdoğan’I oteline Togg ile bıraktı. Arap medyası, Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisini manşetlere taşırken, AlMasry Al-Youm gazetesi “Veliaht Prens’e hediye edilen arabanın beyaz renginin sırrı ne?” diye sordu. Gazete aracın rengini Türkiye’nin Batı’sında yer alan Denizli ilindeki Turizm cenneti Pamukkale’den aldığını yazdı.

Bolat, Suudi iş dünyasını yatırıma davet etti

Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Cidde’de bir zirve gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de faaliyet gösteren bin 400’den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirterek “Biz daha fazla Suudi yatırımcıları ve şirketleri Türkiye’ye bekliyoruz” dedi.

TürkiyeSuudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022’de yaklaşık 6.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, “Hedefimiz bu rakamı kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Suudi Arabistan’ın ortaya koyduğu 2030 Vizyonu iki ülke arasında güçlü iş birliği fırsatları sunmaktadır. Rüştünü küresel ölçekte ispat etmiş Türk müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamındaki tüm projelerde görev almaya hazırdırlar" diye konuştu.

Suudi Bakan özel sektörü iş birliğine çağırdı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek “Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz” dedi. DEİK etkinliğinde konuşan el-Falih, ülkesinin 2030 Vizyon projelerinde çok fazla sektöre ağırlık vereceklerini söyledi.2030 hedefleri kapsamında o tarihe kadar 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedeflediklerini kaydeden Bakan el-Falih, iki ülkede karşılıklı büyük fırsatlar olduğunu belirterek Türk ve Suudi Arabistan özel şirketlerine işbirliği çağrısında bulundu. Bakan el-Falih, gayrimenkul, turizm, konut, sanayi, tarım, gıda ve madencilik gibi değişik sektörlerde iş birliği yaparak büyük projelere imza atabileceklerini vurguladı.

Erdoğan, heyetle birlikte Katar'da

Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecekler.

"Stratejik iş birliklerinin kapısını aralıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında yapılan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında savunma ve havacılığın öncü rol oynadığını belirterek, kilogram başına ihracat değerini yükseltebilmenin yolunun yüksek teknoloji üretebilmekten geçtiğine işaret etti. Kacır, "Savunma sanayi ihracatı, stratejik iş birliklerinin kapısını aralıyor" ifadesini kullandı.