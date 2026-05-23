Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı: 2,4 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin günlük ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakanlığın hesabından yapılan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın değerlendirmesinin yer aldığı paylaşımda, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla günlük bazda tüm zamanların rekorunun yenilendiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda tarihi bir başarıya imza attığı vurgulandı. Elde edilen rekorun; güçlü üretim kapasitesi, özel sektörün dinamizmi ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücü sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı bir yükseliş sergilediğine dikkat çekilerek, 1973 yılında ilk kez yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşıldığı, 1987’de ise aylık bazda ilk kez 1 milyar dolar sınırının aşıldığı hatırlatıldı. Türkiye’nin bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirebilen bir ekonomik yapıya ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, son yıllarda uygulanan ekonomi ve ticaret politikalarıyla birlikte üretim altyapısının güçlendirildiğini, yüksek katma değerli ihracatın desteklendiğini ve yeni pazarlara erişimin artırıldığını belirtti.

"Tarihi başarı için teşekkür ediyoruz"

Paylaşımda, "Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor; bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz" denildi

Açıklamada ayrıca, ihracatçıların finansmana erişiminden lojistik altyapının geliştirilmesine kadar birçok alanda destek çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

