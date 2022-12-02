Daikin, iki ayrı ödüle layık görüldü

Daikin Türkiye açıklamasına göre, şirket, "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik, "En Çok İhracat Yapan Firma" dalında ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Sakarya-Hendek'te bulunan üretim tesisinde split klima, klima santrali, fancoil, kombi ve VRV üreten şirket, ürünlerini buradan Orta Doğu ve Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC olmak üzere 44 ülkeye geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyor.

Geçen yılı 261 milyon avroluk ihracatla kapatan Daikin Türkiye; bu sene yüzde 25 artışla 322 milyon avro ihracat hedefliyor.

Hendek'teki fabrikada 25 Mayıs'ta devreye alınan VRV üretim tesisinin yanı sıra yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, yeni üretim bandıyla 2022'de Sensei adı verilen "duvat tipi tam yoğuşmalı kazan" üretimine başladı. Daikin, 2024 Nisan'da hizmete girmesi planlanan ve Hendek'te yapılacak yeni AR-GE merkezi binası için 3,5 milyon avroluk yatırım yapacak.

"AR-GE'ye yaptığımız yatırım üretim gücümüze artı değer sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, şirketin AR-GE gücünden bahsederek, Daikin'in kendine ait buluşları ve kullanımını sektöre açtığı birçok patenti bulunduğunu bildirdi.

Daikin Türkiye olarak, "AR-GE 250-Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" listesinde 2021'de 93. sırada yer aldıklarını anımsatan Önder, şu bilgileri verdi:

"AR-GE merkezine ayrılan bütçemizi 10 yılda 5 kat artırarak 2 milyon avroya çıkardık. Şu an Hendek'te bulunan AR-GE merkezimizi de büyütme kararı aldık ve 3,5 milyon avro yatırımla hayata geçireceğimiz yeni AR-GE merkezi binamızla da Fusion25 hedefleri sonrası genişleme ihtiyacımızı karşılamayı ve bu alanda yeni istihdamlar sağlamayı hedefliyoruz. AR-GE'ye yaptığımız yatırım üretim gücümüze artı değer sağlıyor. Bugün Sakarya Hendek'te ürettiğimiz ürünlerimizi 44 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu da bizi bölgenin üretim üssü olarak güçlü kılıyor."