Daron Acemoğlu'nun Galatasaray Lisesi'ndeki anıları yeniden gündem oldu

Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye Ermenilerinden Daron Acemoğlu, kurumların oluşumu ve refahı nasıl etkilediğine ilişkin çalışmaları ile Nobel ödülü kazandı.

Bu başarının ardındaki isim merakla araştırılırken, Acemoğlu'nun Galatasaray Lisesi'ndeki anıları bir kez daha gündeme geldi.

Annesi öğretmen ve okul müdürü, babası ise hukuk fakültesinde akademisyen olan Daron Acemoğlu'nun çocukluğu Kadıköy'de geçti. Annesinin müdür olduğu ilköğretim okulunda ilköğretimi tamamlayan Acemoğlu daha sonra Galatasaray Lisesi'ni kazandı.

Acemoğlu tam darbe döneminde Galatasaray Lisesi'ne başlamıştı. Okul eğitimi zayıflamış ancak hala kıymetli hocaların varlığı ile adını devam ettiriyordu. Galatasaray Lisesi'ni o dönemde Acemoğlu ile birlikte okuyan Saruhan Doğan, Acemoğlu ile anılarını katıldığı bir televizyon programında anlattı. Acemoğlu'nun Nobel kazanması ile Doğan'ın anlattıkları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

'Böyle Türk ismi olmaz'

Saruhan Doğan, Acemoğlu ve öğretmeni arasında yaşanan anıyı anlattı.

12 Eylül kararıyla Galatasaray Lisesi'nde faşizme yakın bir rüzgar estiğini bazı hocaların da bu rüzgara kapıldığını belirten Doğan, "Bir tarih hocamız derste bir arkadaşımızı kaldırdı ve ismini sordu, halbuki ismini gayet iyi biliyordu. ‘Daron’ dedi arkadaşımız. Hocamız da ‘Böyle Türk ismi olmaz, bundan sonra senin adın Süleyman’ diyerek yerine oturttu Daron'u." dedi.

Acemoğlu'nun yıllar sonra, o olayı hatırlatarak 'O gün birinizin kalkıp bir şey söylemesini beklerdim, hiçbiriniz kalkmadınız' diyerek sitem ettiğini belirten Doğan, “Anılarımıza bakıp ‘Ne güzel gençlik yaşamışız’ dediğimiz dönemin arka planında böyle bir yapı vardı. Biraz korku, ağır bir disiplin, 12 Eylül’ün baskıcı rejiminin en baskıcı yıllarında Galatasaray Lisesi’ndeydik. Dışarıdan korunaklıydık belki ama dışarıdaki o ağır hava içeriye de sirayet etmişti.” dedi.