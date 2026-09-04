DASK sistemi değişiyor: Evini satanlara prim iadesi geliyor!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesiyle, ev satıldığında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona eriyor.

Yeni sistemde eski ev sahibine ait poliçe, sigorta şirketi veya acenteye yapılacak iptal başvurusu üzerine tapudaki satış tarihi itibarıyla sona erecek. Evi satın alan kişi için ise kendi adına yeni bir ZDS poliçesi düzenlenmesi gerekecek.

Evini satan parasını geri alabilecek

Düzenlemenin satıcı açısından en önemli değişikliklerinden biri prim iadesi olacak. Evini satan kişi, poliçenin kullanılmayan günleri için ödediği primin karşılığını geri alabilecek. İade otomatik yapılmayacak; poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi veya acenteye başvurulması gerekecek.

İade edilecek tutar, tapudaki tescil tarihi esas alınarak poliçenin kalan süresine göre hesaplanacak.

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, "Vatandaşlarımız, prim iadesine ilişkin işlemler için poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilir. İade tutarı, tapudaki tescil tarihi esas alınarak poliçenin kullanılmayan süresine göre hesaplanacak." dedi.

Ev alanın poliçesi tapuda kontrol edilecek

Yeni dönemde evi satın alan kişinin ise kendi adına geçerli bir ZDS poliçesinin bulunması gerekecek. Tapu işlemi öncesinde alıcının kendi adına poliçesi olup olmadığı kontrol edilecek.

Demirkan, "Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçelerinin tapudaki satış işlemiyle birlikte sona ereceğini bilmeleri ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi için sigorta şirketleri veya acenteleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek" ifadelerini kullandı.

Satış dışındaki devirlerde sistem farklı işleyecek

Düzenleme yalnızca konut satışlarını değil, başka yollarla hak sahibinin değiştiği durumları da kapsıyor. Ancak bu işlemlerde mevcut poliçe sona ermeyecek ve gerekli güncellemenin ardından yeni hak sahibiyle devam edecek.

Yeni hak sahibinin, mevcut poliçeyi öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekecek. Sigorta şirketi veya acente ise bildirimin ardından değişikliği 24 saat içinde poliçeye işleyecek.