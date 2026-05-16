Sunday Times zenginler listesi İngiltere'nin milyarderlerini açıkladı

Yıllık verileri içeren Sunday Times zenginler listesi raporuna göre eski futbolcu David Beckham İngiltere tarihinin ilk milyarder sporcusu unvanını aldı. İngiltere genelindeki en zengin 350 kişi ve ailenin varlıklarını listeleyen çalışmada, ülkede bulunan milyarder sayısı son dört yıla kıyasla 20 kişi azalarak 157 seviyesine geriledi. David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin toplam varlığı son 12 ayda iki katına çıkarak 1 milyar 200 milyon sterline ulaştı. Müzik grubu Oasis üyeleri Noel ve Liam Gallagher da 375 milyon sterlinlik ortak varlıklarıyla bu yıl listeye ilk kez dahil oldu.

Sunday Times zenginler listesi sıralamasında liderlik el değiştirmedi

Sanjay ve Dheeraj Hinduja kardeşler, petrol, gaz, bankacılık ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Hinduja Group vasıtasıyla 38 milyar sterlinlik servete ulaştı. Hinduja ailesi bu sonuçla üst üste beşinci kez listenin ilk sırasında yer aldı. Listede David ve Simon Reuben ailesi 27 milyar 900 milyon sterlin ile ikinci sırada konumlanırken, Sir Leonard Blavatnik 26 milyar 800 milyon sterlin ile üçüncü sırayı aldı. Varlıklarını en çok artıran isimler fintech şirketi Revolut'un kurucu ortağı Nik Storonsky ile ticaret girişimcisi Alex Gerko oldu.

Girişimci Christopher Harborne 18 milyar 100 milyon sterlinlik servetiyle listeye altıncı sıradan girdi. Harborne, 2024 yılında Reform UK partisine ve Nigel Farage'a yaptığı 5 milyon sterlinlik hibe ile kayıtlara geçmişti. Manchester United hissedarı Sir Jim Ratcliffe'in serveti ise 17 milyar sterlinden 15 milyar 190 milyon sterline geriledi. Idan Ofer 24 milyar 400 milyon sterlinle dördüncü, Weston ailesi ise 18 milyar 900 milyon sterlinle beşinci sırada yer aldı.

Kral Charles varlık sıralamasında siyasi isimleri geride bıraktı

Kral Charles'ın serveti 40 milyon sterlin artışla 680 milyon sterline ulaştı ve hükümdar listenin 230. sırasına yerleşti. Bu gelişmeyle birlikte Kral Charles, 563 milyon sterlinlik servete sahip olan eski Başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty'yi geride bırakmış oldu. Diğer taraftan mucit Sir James Dyson, geçen yıla göre 8 milyar 800 milyon sterlin kayıpla 12 milyar sterline gerileyerek bu yılın en yüksek oranlı finansal düşüşünü yaşadı. Sunday Times analistleri, Dyson'ın gelirlerindeki bu azalışın kısmen Trump tarafından yürürlüğe konan ABD gümrük tarifelerinden kaynaklandığını belirtti.

Glastonbury Festivali organizatörü Emily Eavis ve ailesi, 400 milyon sterlinlik servetleriyle listenin yeni katılımcıları arasında yer buldu. Sanat ve spor dünyasından Sir Elton John, Sir Mick Jagger, JK Rowling ve Sir Lewis Hamilton yıllık veri tabanındaki yerlerini korudu. Analistler varlık hesaplamalarında arsa, mülk, sanat eserleri ve halka açık şirket hisselerini temel aldıklarını, banka hesaplarına ise erişim sağlanamadığını bildirdi.

İngiltere zenginlerinin alternatif finans merkezlerine göçü hızlandı

Açıklanan veriler, listede yer alan yabancı uyruklu en az 15 kişinin ülkeden taşınması nedeniyle listeden çıkarıldığını gösterdi. İki yıl önceki listede yer alan her altı kişiden birinin bu yılki raporda bulunmadığı, İngiltere vatandaşlarının yaklaşık üçte birinin artık Britanya ana karasında ikamet etmediği belirlendi. Analistler, İngiltere vatandaşlarının Dubai, İsviçre ve Monako gibi merkezlere taşınma oranında artış gerçekleştiğini aktardı. Kırk yaş altı zenginler listesinin zirvesinde ise 9 milyar 700 milyon sterlinlik servetleriyle Westminster Dükü ve Düşesi yer aldı.

Kırk yaş altı listesindeki isimlerin üçte birinin Londra merkezli yapay zeka girişimleriyle bağlantılı olduğu saptandı. Spor giyim markası Gymshark kurucusu Ben Francis 800 milyon sterlin ile bu listede beşinci konumda yer aldı. Boksör Tyson Fury de kırk yaş altı zenginler listesine ilk kez giriş yapan isimler arasında yer aldı.

Varlık verilerinin genel trendi, İngiltere'deki makroekonomik ekosistemin küresel sermaye göçü ve dış ticaret tarifeleri gibi yapısal faktörlerden yıllık bazda doğrudan etkilendiğini göstermektedir. Hem yerli hem de yabancı milyarderlerin alternatif vergi ve finans merkezlerine yönelmesi, ülkedeki toplam milyarder sayısının orta vadede azalma eğilimine girdiğini doğrulamaktadır.