DEİK Başkanı Nail Olpak: Özel sektör kadar politika yapıcılar da belirsizlikte

İhracatçının gündeminin artık ticaret savaşları üzerinden ilerlediğini söyleyen Olpak, bugünkü ticari ortamı teşhisi konulamayan bir hastalık dönemine benzetti, dünya ticaretinde büyümenin ivmesinin yavaşladığı bir süreçten geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD- Türkiye arasındaki ticaretin 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılması hedefini hatırlatan Olpak, ABD’nin Çin ile arasındaki 600 milyar dolarlık dış ticaret açığının 200 milyar dolara düşüldüğünü belirtti. Olpak, “Hedefimiz 20 milyarı 100’e çıkartırken 8’i de 50’ye çıkartmaktı. 8’i 16’ya çıkarttık, güzel. Ama ‘Amerika’nın Çin’e karşı azalttığı paydan ne almışız’ diye kendimize sormalıyız. Bizim de yer aldığımız diğer pazarlara girdi mallar. İhracatçının da zorlandığı konunun bu olduğunu iyi analiz etmeliyiz” diye konuştu. Olpak, AB ile kangren haline gelmiş bir güvenlik birliği güncelleme sürecinin devam ettiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Ayrıca AB, karar mekanizmasında olmadığımız serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Hindistan’ı iyi düşünmemiz lazım. Çünkü bizzat kendi ifadeleriyle anlaşmaların anası diyorlar. O anlaşmaların anası onları sadece etkilemeyecek bizi de etkileyecek. AB, son imzaladıklarıyla beraber toplam 85 ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapmış oluyor. Bunun bizim açımızda bir bariyer olduğunu görmemiz gerekiyor.”

“Çelik kotasındaki rakamlar canımızı sıkacak”

Sınırda karbon ve yeşil dönüşüm konularına da değinen Olpak, ‘yeşil dönüşüm’ yerine ‘yeşil ekonomi’ kavramını kullanmayı tercih ettiğini belirtti. Olpak, yeşil dönüşüm söylemiyle yeni bir duvarın ortaya konduğunu ifade ederek, “Ayrıca Made in Europe var. Soruyoruz Avrupalı tanıdıklarımıza, ‘mesele siz değilsiniz’ diyorlar. Biliyorsunuz açıklama ocak sonunda olacaktı, şubata bıraktılar. ‘Biz aslında Asya Pasifik’i hedefliyoruz diyorlar’. Ümitsiz olmak istemem ama bizi o çemberin içerisine alıyorlar gibi bir hava var. Öte yandan çelik bizim için önemli alanlardan biri. Çelik kotasıyla ilgili de yine canımızı sıkacak şekilde aşağıya indirme çalışmaları var. Rakamları yetkililerimiz söyleyecektir” dedi. ABD tarafında ise gümrük tarifelerinin havalarda uçuştuğunu kaydederek Olpak, Türkiye’nin de kısmen nasibini aldığına dikkat çekti. Olpak, Rusya ile ticaretin yaptırımlar sebebiyle gerilediğine değinerek, “Dünyada başka bir şeyler oluyor. Ne yapacağız? Hepimiz aynı anda yıldızı parlayan sektörlere gidip hepimiz dijital teknoloji olamayacağız. İşi gücü bırakıp sadece savunma sanayine veya şimdi güncel olduğu için nadir toprak elementlerine sarılıp diğer işleri bırakacak değiliz. Bütün bunları ortak bir payda içerisinde okuyup kendi gerçekliğimizi buna göre kurgulayacağız” diye konuştu.

“Arabaya kasko yapıyoruz ihracat sigortasından kaçınıyoruz”

“Arabamızı kasko yaptırıyoruz. Kendimize ilave sağlık sigortası yaptırıyoruz. İhracat sigortasına geldiğimizde kaçınıyoruz. Belirsizliklerin, risklerin olduğu bir yerde kaçınmak yerine bunları da yapmamız gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanan Olpak, şöyle konuştu: “Biz ticaretimizden, ihracatımızdan kazanan insanlarız. Bizim hedefimiz paradan para kazanmak olmamalı. O finans piyasalarının aktörlerinin işi. Kendi işimize odaklanmalıyız. Real sektör kendi işinin dışında paradan para kazanma hevesine giriyor.” İhracatçının transit ticareti yurt dışındaki şirketi üzerinden değil de Türkiye’deki şirketi üzerinden yapmasının %50 kurumlar vergi avantajı sağlayacağına dikkat çekerek, piyasada fiyat ahlakının bozulduğuna işaret etti. Olpak, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu ahlak nasıl bozuldu? Hepimiz ne kadar katkı yaptık? Bunu da düşünmemiz gerekiyor diyorum. İşimize odaklanacağız. Kolay bir sürecin olmadığının farkında olacağız. Umutsuz olmayacağız, temkinli olacağız. Geçen yıla göre daha güzel bir yıl olacak diyorum. Bu zirvenin iyi sonuçlar getirmesi dileğiyle programı hazırlayan ve emeği geçen herkese, DÜNYA Gazetesi’ne teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum.”