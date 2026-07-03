Demir cevheri fiyatları rekor stok verisiyle geriledi

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Çin limanlarındaki rekor seviyedeki stoklar demir cevheri vadeli işlemlerinde satış baskısı yarattı. Dalian Emtia Borsası eylül teslimatlı demir cevheri sözleşmesi yüzde 0,51 düşüşle metrik ton başına 736 yuan (108,55 dolar) seviyesine geriledi. Sözleşme haftalık bazda yüzde 0,67 oranında değer kaybetti. Singapur Borsası ağustos teslimatlı gösterge demir cevheri fiyatı yüzde 0,51 azalarak ton başına 97,75 dolar seviyesinden işlem gördü.

Çin Mineral Kaynakları Grubu bazı çelik üreticilerine 15 Temmuz tarihinden itibaren yeni kısıtlamalar getirdiğini bildirdi. Şirket Fortescue üretimi düşük kaliteli Super Special Fines ve Fortune Fines kargolarının limanlardan teslim alınmasını yasakladı. Yetkililer kısıtlama kararına rağmen piyasadaki yüksek arzın fiyatları baskıladığını belirtiyor.

Çelik üretim bileşenleri zıt yönde hareket ediyor

ANZ analistleri Steelhome danışmanlık verilerine atıf yaparak Çin limanlarındaki stokların 160 milyon ton ile rekor seviyeye yaklaştığını vurguladı. Analistler arz bolluğunun deniz yoluyla gelen kargolara yönelik talebi düşürdüğünü ifade ediyor. Uzmanlar yüksek stok seviyelerinin demir cevheri fiyatlarında toparlanmayı zorlaştırdığını öngörüyor.

Dalian Emtia Borsası işlemleri çelik üretim malzemelerinde farklı eğilimler kaydetti. Koklaşabilir kömür fiyatı yüzde 1,34 oranında yükselirken kok kömürü yüzde 1,65 değer kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası çelik göstergeleri ise genel olarak düşüş eğilimi gösterdi. İnşaat demiri yüzde 0,29 gerilerken sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,4 değer kaybetti. Paslanmaz çelik yüzde 0,07 düşüş yaşarken filmaşin fiyatı yatay seyretti.