Denetimler sıklaştı! Çin'den Nvidia çiplerine 'gümrük duvarı'

Çin, çip ithalat kontrollerini iyice sertleştirdi. Son haftalarda ülke genelindeki büyük limanlarda gümrük memurlarından oluşan özel ekipler, yarı iletken sevkiyatlarını incelemek üzere seferber edildi.

Bu adımlar Çinli düzenleyicilerin Nvidia çiplerine olan talebi caydırmaya yönelik uyarılarının ardından geldi.

Hedefte Nvidia’nın Çin’e özel çipleri var

Financial Times’ın (FT) haberine göre denetimlerin özellikle Nvidia’nın H20 ve RTX Pro 6000D modellerini hedef alınıyor.

Bu iki model, ABD’nin uyguladığı ihracat kontrollerine uyumlu şekilde tasarlanmış ve Nvidia’nın Çin pazarındaki varlığını koruma amacıyla geliştirilmişti.

Pekin’in yeni uygulamaları, bu ürünlerin ülkeye girişini zorlaştırarak, Çinli üreticilerin yerli alternatiflere yönelmesini teşvik ediyor.

1 milyar dolarlık kaçak çip ticareti

Kaynaklar, Mayıs ayından bu yana geçen üç aylık dönemde en az 1 milyar dolar değerinde Nvidia çipinin kaçak yollarla Çin’e sokulduğunu ve satıldığını aktardı.

Daha önce gümrüklerde yalnızca vergisel kontroller yapılırken, son dönemde her sevkiyatın detaylı şekilde incelenmeye başlandığı bildiriliyor.

ABD teknolojisine bağımlılığı azaltma hedefi

Yeni gümrük önlemleri, Pekin’in teknoloji alanında ABD’ye bağımlılığı azaltma ve yerli üretimi hızlandırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Kaynaklar, bazı gümrük görevlilerinin ayrıca şirketlerin geçmişte gelişmiş yarı iletken ürünlerin ithalatı hakkında yanlış beyanda bulunup bulunmadığını da araştırdığını belirtiyor.

AI rekabeti daha da sertleşecek

Uzmanlara göre bu adım, Çin’in yapay zeka teknolojilerinde stratejik bağımsızlık arayışını güçlendiriyor.

ABD’nin ihracat yasaklarına karşılık olarak alınan bu önlemler, küresel teknoloji tedarik zincirinde yeni bir jeopolitik gerilim dalgasını tetikleyebilir.