Deniz Yatırım, Borsa İstanbul hedefini 11 bin 800 puana yükseltti

Deniz Yatırım, toplamda 318 sayfadan oluşan raporunda, Model ve Döngüsel Portföyleri nezdinde 15’er Şirket taşımaya devam ettiğini belirtirken, herhangi bir değişiklik bulunmadığını kaydetti. Kurumun 2023 yılında Model Portföyü BIST 100’ü %12, Döngüsel Portföyü ise %16 yendiği belirtildi. Büyümeye dair beklentilerin paylaşıldığı raporda ekonominin 2024’te %3-3.5 arası GSYH büyümesi, %40-45 arası TÜFE (yıl kapanışı), 35 bin dolar civarı cari açık beklendiği vurgulanıyor.

2024 yılında para politikasına dair görüşlere yer verilen raporda, ocak ayı toplantısında 250 baz puanlık bir artırım daha beklendiği ve sıkılaşma sürecinin yüzde 45 faiz oranıyla sona ereceği belirtiliyor. Enflasyonun 2024’ün ilk yarısında, özellikle de Mayıs-Haziran aylarında, %70’in üzerine yükselme ihtimali bulunduğuna vurgu yapılan raporda yıl genelinde faiz oranının yüzde 45 seviyesinde tutulması ve faiz indirimi beklenmediği belirtiliyor.

Liradaki hızlı değer kayıpları geride kaldı

Risk priminde yaşanan düşüş ivmesinin devam etmesini bekleyen Deniz Yatırım, Türk varlıklarının fiyatlanmaları açısından son 4 yılın en kritik dönüm noktasında olunduğunu söylüyor.

Raporda doğru adımlar atılması halinde Türkiye ekonomisinin emsallerine kıyasla pozitif ayrışması beklenirken şu ifadelere yer veriliyor; “2024’ün her anlamda önemli bir geçiş dönemi olarak değerlendirildiği ve bu şekilde sağlıklı iletişimin kurulduğu, liradaki hızlı ve volatil değer kayıplarının artık geride kaldığı fikrinin başta lokaller nezdinde kabul edildiği, ters dolarizasyonun ivmelendiği, küresel eğilime paralel reel getiri ortamının tercihten ziyade konjonktürel olduğu uygulamaların muhafaza edildiği,) önemli bir süredir birikmiş olan yapısal makroekonomik ve hukuki reformların hızlı şekilde ele alındığı tüm koşullarda Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıkların oyuna yeniden ve hızlı şekilde dahil olduğu bir senaryoyu ciddi anlamda değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.”

Yabancı fon girişleri gündeme gelecek

Yabancı yatırımcılarla ilgili pozitif bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Deniz Yatırım stratejistleri raporda şu ifadeleri kullanıyor; “Kasım ayından bu yana tarihsel seyre kıyasla düşük ivmede devam eden ve fakat son yıllardaki çıkış eğiliminin terse döndüğü fikrini teyit etmeye aday yabancı fon girişlerinin 2024 yılının genelinde sık sık gündeme geleceğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle Borsa İstanbul’da işlem hacimleri daha yüksek ve likit olan kurumsal yapıdaki hisselerden yana ortauzun vadeli pozisyon alınmasının avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

Öte yandan Ekim ayının ikinci haftasından bu yana sıklıkla analizlerimizde yer verdiğimiz şekilde, fiyatlama dinamiklerimizin henüz yeterince sağlıklı olmaması kaynaklı yaşanan ve belirli aralıklarla yaşanması muhtemel volatilite ortamına karşı, enflasyonun yılın ilk yarısında yükseleceği ve parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin finansallar üzerindeki baskısının artacağı düşüncesinden hareketle; savunma, telekom, perakende, yüksek ıskontoya sahip holding ve muhtemel iç tüketim hız kesmesine karşı olabildiğince az etkilenebilecek zaruri ihtiyaç sektörlerinde pozisyon alınmasının yanlış bir karar olmayabileceğine inanıyoruz.”

Deniz Yatırım'ın model portföyü

Şişecam, Tav, Tüpraş, Ford Oto, Kontrolmatik, Alarko, Hitit Bilgisayar, Karel, Pegasus, Aksigorta, Bim, Coca Cola, Sabancı Holding, Çimsa ve Yapı Kredi Bankasından oluşuyor. Kurum'un, Döngüsel Portföyü ise; THY, Selçuk Ecza, Turkcell, Aygaz, Medical Park, Akçansa, Mavi, Tezol, Aselsan, Akbank, Vestel Beyaz Eşya, Şok Marketler, Migros ve Alkim’den oluşuyor.