Deprem bölgesine 76 milyar TL hasar ödemesi

Afetin yaşandığı şehirlerde sigorta oranının yüzde 17-20’lerde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta oranının ise yüzde 49 olduğunu belirten Benli, deprem sonrası toplam 66 bin hasar dosyası olduğuna dikkat çekti. Sektörün bu hasar dosyaları ile ilgili hızlı şekilde önlem aldığını söyleyen Benli, “İlk tespitte özel sektör sigortalılarına toplamda 76 milyar lira hasar ödemesi olduğunu hesapladık. Bunun yaklaşık 2,5-3 milyarı da ödenmiş durumda” diye konuştu.

Benli, hayat sigortalarıyla ilgili bilgilerin Sigorta Bilgi Merkezinden sektörle paylaşılacağını, insanların başvuru yapmasına gerek kalmayacağını belirterek, “Hayat sigortalarıyla ilgili de yaklaşık 1 milyar lira ödememiz olacak. Sigorta Bilgi Merkezi dataları topluca indireceği için ihbara gerek kalmayacak” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki hasarlı araçların durumundan da bahseden Benli, “Deprem bölgesinde tanınamayacak durumda araçlar var. Bunları da plakalarından, şase numaralarından ilgili eksper arkadaşlarımız, hasar elemanlarımız sahada tespit ediyor, ardından dosyalar açılıyor ve sigortalıya ulaşılarak ödemeye çalışılıyor. Sigorta sektörünün haziran sonu itibarıyla ticariler dahil yüzde 95 oranında hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.