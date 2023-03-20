Depremzede istihdamı için 4'üncü protokol

Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) Başkanı Baki Kış imzaları ile protokol töreni gerçekleştirildi.

Mersin İŞKUR olarak istihdam hizmetlerinde her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Kutlu, “Yapılan protokol ile MODER'e üye firmaların işgücü taleplerinin ve açık iş sayısının tespit edilerek İŞKUR Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu personellerine iletilmesi ile istihdam sürecinin ilk aşaması başlatılmaktadır.

Mersin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından özel olarak oluşturduğumuz ekiplerimizle depremden etkilenerek ilimize gelen vatandaşlarımızla ilgileniyoruz; vatandaşlarımızın yetkinliklerini öğrenerek işgücü taleplerine uygun eşleştirme yapıyor ve ilgili firmalara bu ekiplerimizle geri bildirimde bulunuyoruz.

Böylece kamu-özel sektör işbirliği ile vatandaşlarımızın işe yerleştirme konusundaki aracılık görevimiz ivedi şekilde ilerliyor. MODER ile de yaptığımız bu protokol ile daha fazla vatandaşımızın işgücü piyasasına hızlıca dahil olacağını öngörüyoruz” dedi.

MODER Başkanı Baki Kış, “Afet ile birlikte çok sayıda vatandaşımızın maalesef evleri ile birlikte araçları da zarar gördü ve komşu il olarak bakım-onarım ve araç temininde ilk olarak başvurdukları noktalardan olduk.

Tüm üyelerimizle hizmet vermeye devam ederken artan talep ile ihtiyaçlara hızlı şekilde yardımcı olmak adına ilave işgücü talebimiz elzem oldu. Dernek olarak İŞKUR ile yaptığımız bu protokol ile depremden etkilenerek Mersin ilimize gelen otomotiv sektöründe iş arayan vatandaşlarımıza erişimimizin hızlanmasını hedeflemekteyiz; tüm üyelerimizin İŞKUR aracılığıyla personel ihtiyaçlarına yönelik yönlendirme yapılması ile birlikte gelen vatandaşlarımızın istihdamları konusunda hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.