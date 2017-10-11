Deri sektöründen 9 ayda 1.1 milyar dolar ihracat

11 Ekim 2017

Türk deri sektörünün ilk 9 aylık performansını değerlendiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Sektörümüz 2017 yılının ilk 9 ayında 1.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artış yakaladı" dedi.



2017 yılının sektörleri açısından çok başarılı geçtiğini ve pazarlarını çeşitlendirerek yollarına devam ettiklerini kaydeden Şenocak, "Kilogram başına ihracatımız materyal fiyatlarının düşmesine rağmen artış gösteriyor. Bu da her geçen gün daha katma değerli ürün ihraç ettiğimiz anlamına geliyor. Bu sene Türkiye’nin genel ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında. Bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz ve kapasite kullanım oranımızı artırmamız lazım" ifadelerinde bulundu.



Türk deri sektörünün potansiyelinin altında çalıştığını belirten Şenocak, "Sektörümüzün kapasite kullanım oranları 2017 yılı itibari ile yüzde 50-60 civarında. Bu da firmalarımızın yarı kapasite ile çalıştığını gösteriyor. Devletimizin kurulu kapasite kullanımlarına yönelik getireceği bir teşvik sistemi hem istihdamımızı hem de ihracatımızı artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya pazarında yüzde 93’lük artış

Türkiye ve Rusya arasındaki her geçen gün iyiye giden ikili ilişkilerin deri sektörüne de yansıdığını belirten Şenocak, "Lokomotif pazarımız olan Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz deri ihracatındaki artış her geçen ay daha da artıyor. 2017 yılının 01 Ocak – 30 Eylül tarihleri arasında Rusya’ya 134 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 134 milyon dolarlık ihracat ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 93’lük bir artış yakalamış durumdayız" dedi.



Yünlü derideki "Chip" uygulamasının ilave maliyet oluşturduğunu ve rekabet etme gücünü zayıflattığını ifade eden Şenocak, alternatif ikame ürünlerin daha cazip hale geldiğini de kaydetti.

"Ur-Ge projeleri firmalarımızı global rekabete hazırlıyor"

Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirdikleri Ur-Ge projelerinin geleceğe atılmış birer tohum olduğunu vurgulayan Şenocak şunları söyledi, "Ayakkabı, deri giyim ve saraciye sektörlerinde, 64 firma ile Ur-Ge projemizi yürütüyoruz. Proje kapsamında firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek firmalarımız global rekabete hazırlanıyor. Sağlanan bu imkanlarla firmalarımız, yeni pazarlara açılırken daha yüksek katma değerli ürün ihraç etmelerini sağlayacak önerilerle destekleniyorlar."