Deride 2023 hedefi 2,5 milyar dolar ihracat

Geçen sene deri ve deri mamulleri sektörünün 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yılın 10 ayında, geçen senenin toplam rakamının üzerine çıktıklarını belirten Karaca, ekim sonunda 1,77 milyar dolar ihracat yaparak, bir önceki yılın ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

Karaca, 2021’i 9,5 dolar ortalama kilogram değeriyle kapatırken, günümüzde kilogram fiyatının 11-12 dolarlara çıktığını belirterek, bir sonraki yılda ortalama kilogram değerini 13 dolarlara çıkarmak istediklerini söyledi. Bazı dünya markalarının Türkiye’de üretim kararı aldığını belirten Güven Karaca, şöyle konuştu: “ABD’de ve Avrupa’dan bazı global markalarla istişareler yaptık. Her biri yılda 50 milyon dolar ihracat yapan firmalar.”