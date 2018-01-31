Deutsche Bank: Türk bankaları daha iyi performans göstermeyecek

31 Ocak 2018

Deutsche Bank analisti Kazım Andaç'ın salı günkü bir e-posta raporunda, “Gelişen piyasalara yönelik pozitif algı, değerlemelerin görece cazibesi ve güçlü bir 2018 beklentisinin etkisiyle, Türkiye bankacılık endeksinde son dönemde görülen yukarı yönlü hareketin ardından mevcut değerlemelerin büyük ölçüde kısa vadede destekleyici unsurları yansıttığını düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Bloomberg'in aktardığı raporda, “Artan jeopolitik ve yurt içi riskler ile TL cinsinden fonlama maliyetinin büyük ihtimalle yakın bir zamanda düşmeyeceği yönündeki görüşümüzün sonucu olarak Türk bankalarının artık daha iyi performans göstermesinin büyük bir ihtimalle mümkün olmayacağını düşünüyoruz” denildi.