ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Deutsche Bank: Türk bankaları daha iyi performans göstermeyecek

Deutsche Bank: Türk bankaları daha iyi performans göstermeyecek

Deutsche Bank analisti Kazım Andaç, piyasalara yönelik değerlendirmesinde “Türk bankalarının artık daha iyi performans göstermeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank: Türk bankaları daha iyi performans göstermeyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Deutsche Bank analisti Kazım Andaç'ın salı günkü bir e-posta raporunda, “Gelişen piyasalara yönelik pozitif algı, değerlemelerin görece cazibesi ve güçlü bir 2018 beklentisinin etkisiyle, Türkiye bankacılık endeksinde son dönemde görülen yukarı yönlü hareketin ardından mevcut değerlemelerin büyük ölçüde kısa vadede destekleyici unsurları yansıttığını düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Bloomberg'in aktardığı raporda, “Artan jeopolitik ve yurt içi riskler ile TL cinsinden fonlama maliyetinin büyük ihtimalle yakın bir zamanda düşmeyeceği yönündeki görüşümüzün sonucu olarak Türk bankalarının artık daha iyi performans göstermesinin büyük bir ihtimalle mümkün olmayacağını düşünüyoruz” denildi.

Deutsche Bank Türkiye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.