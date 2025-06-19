Deutsche Bank’tan yeni Türkiye tahmini: Faiz indirimi olacak mı, dolar kaç TL olacak?

CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunan Onay, faiz indirimlerinin temmuz ayı itibarıyla başlamasını beklediklerini ifade ederken, yıl sonunda dolar/TL kurunun 45 seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Onay, TCMB’nin son faiz kararının beklentiler doğrultusunda geldiğini belirtti. Kararın ardından enflasyon görünümünde önceki döneme kıyasla daha ılımlı bir tablo izlendiğini ancak Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

Temmuzda ilk faiz indirimi beklentisi

Temmuz ayında finansal koşullarda bir rahatlama yaşanması halinde faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirten Onay, ilk hamlenin 250 baz puanlık olabileceğini söyledi. Onay, “Finansal ortamda belirli bir rahatlama sağlandığı ortamda temmuz ayıyla kademeli bir faiz indirimi beklenebilir. Bizim düşüncemiz ilk planda 250 baz puanla başlaması yönünde” ifadelerini kullandı.

Haziran enflasyonu için yüzde 1,5 seviyelerinde bir artış beklediklerini belirten Onay, don olayları sonrası gıda fiyatlarında sürprizlerin yaşanabileceğini, ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın da pompa fiyatlarına yansıdığını dile getirdi. Buna rağmen, Merkez Bankası’nın karar metninde vurguladığı gibi enflasyonda ana eğilimin düşüş yönünde olduğunu kaydetti.

Yıl sonu faiz tahmini: Yüzde 37,5

Deutsche Bank’ın yıl sonu politika faizi tahmininin piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu aktaran Onay, “Yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde faizlerin yüzde 37,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Piyasada ise yüzde 36’lık bir yıl sonu beklentisi var” dedi.

Mevcut reel faiz seviyesinin tarihsel olarak oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Onay, bunun Merkez Bankası’na faiz indirimi konusunda alan tanıdığını ifade etti. “Temmuzda faiz indirimlerine başlanacağı mesajı dahi para politikasında bir değişim anlamına gelmiyor. Reel anlamda sıkı duruş sürecek” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL tahmini: 45 TL

Kur tarafındaki beklentilerini de paylaşan Onay, yıl sonunda dolar/TL kurunun 45 seviyesine ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Mart ayında yaşanan gelişmelerle artan risklerin zamanla azaldığını vurgulayan Onay, bu durumun Merkez Bankası’na faiz indirimi için yeniden alan yaratabileceğini sözlerine ekledi.